В Германии третий человек умер от малярии, связанной с аэропортом Франкфурта
На этой неделе в районе аэропорта Франкфурта зарегистрировали еще два случая малярии - спустя два месяца после появления первых заболевших. Один человек умер, сообщает Deutsche Welle.
Житель района Шванхайм во Франкфурте умер от малярии, сообщили местные власти в четверг. Это уже третий смертельный случай после недавней вспышки заболевания, связанной с аэропортом Франкфурта. Двое сотрудников аэропорта умерли от этой болезни в июле и августе.
Малярия - опасное для жизни заболевание, которое передается через комаров. Ежегодно оно становится причиной сотен тысяч смертей, главным образом в странах Африки к югу от Сахары. В Германии малярия встречается редко.
Во вторник на этой неделе в граничащем с аэропортом районе Шванхайм выявили два новых случая. Оба заболевших живут в разных домах, ранее не посещали регионы, где распространена малярия, и не работали в аэропорту Франкфурта.
Франкфуртские органы здравоохранения выразили соболезнования родственникам погибшего. По их данным, два последних случая в Шванхайме связаны с зараженным малярией комаром Anopheles, который попал в Германию на борту самолета.
По данным Института имени Роберта Коха, малярийные комары способны пролетать от 5 до 10 километров. Все зарегистрированные случаи произошли примерно в 5 километрах от аэропорта.
Читайте продолжение после рекламы
Что такое "аэропортная малярия"
Обычно случаи малярии в Германии связаны с людьми, заразившимися во время поездок за границу. Однако в данном случае инфекция непосредственно связана с аэропортом Франкфурта.
"Аэропортная малярия" может возникнуть, если зараженный комар попадает на борт самолета или в багаж, а затем кусает человека в самолете, аэропорту или ближайших окрестностях.
Институт имени Роберта Коха называет такие случаи крайне редкими. Последний зарегистрированный случай малярии в аэропорту Франкфурта произошел в 2023 году.
Поскольку заболевшие не обязательно посещали районы, где распространена малярия, диагноз в таких случаях может быть поставлен позже обычного.
В аэропорту установили ловушки для комаров. Пойманных насекомых направляют в Институт тропической медицины в Антверпене, где их генетически анализируют, чтобы определить вид и происхождение.
Читайте продолжение после рекламы
Аэропорт Франкфурта призвал сотрудников обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания.