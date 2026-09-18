Определены самые безопасные для дорожного движения города и края Латвии

В рейтинге городов государственного значения первое место заняла Лиепая, которая в конкурсе "Индекс безопасности дорожного движения" на протяжении четырех лет занимала третье место. Второе место с одинаковым результатом разделили Рига и Юрмала – ранее ни один из этих городов не входил в первую тройку. Третье место занял Резекне, который в предыдущие четыре года в конкурсе "Индекс безопасности дорожного движения" занимал второе место.