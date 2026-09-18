Определены самые безопасные для дорожного движения города и края Латвии
Министерство сообщения провело конкурс "Безопасность дорожного движения в краях Латвии". Самым безопасным с точки зрения дорожного движения городом в Латвии по итогам 2025 года признана Лиепая, а среди 35 краев первое место занял Екабпилсский край.
Самые безопасные самоуправления определялись на основе статистики погибших и тяжело пострадавших, в том числе наиболее уязвимых участников дорожного движения, с учетом численности населения соответствующего города или края.
Конкурс "Безопасность дорожного движения в краях Латвии – самый безопасный край и самый безопасный город государственного значения 2025 года" стал продолжением ежегодного конкурса "Индекс безопасности дорожного движения", проводившегося в предыдущие четыре года. Ранее при оценке, помимо статистических данных, учитывалось мнение жителей, а также такие аспекты, как наличие безопасной инфраструктуры для микромобильности и доступность среды.
В рейтинге городов государственного значения первое место заняла Лиепая, которая в конкурсе "Индекс безопасности дорожного движения" на протяжении четырех лет занимала третье место. Второе место с одинаковым результатом разделили Рига и Юрмала – ранее ни один из этих городов не входил в первую тройку. Третье место занял Резекне, который в предыдущие четыре года в конкурсе "Индекс безопасности дорожного движения" занимал второе место.
Среди краев первое место занял Екабпилсский край, который в 2023 году в конкурсе "Индекс безопасности дорожного движения" был третьим. Ливанский край занял второе место – такую же позицию он занимал и в 2022 году. На третьем месте оказался Алуксненский край, который, согласно исходному тексту, также занимал третье место в 2022 и 2022 годах.
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В 2025 году в Латвии было зарегистрировано 20 085 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 3227 ДТП с пострадавшими и 16 784 без пострадавших. Количество согласованных извещений о ДТП достигло 24 818.
В прошлом году число погибших увеличилось до 118 человек. Большинство смертельных случаев произошло при столкновениях – 37 погибших – и наездах на пешеходов – 41 погибший. Одновременно сократилось число задержанных водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, – до 653 случаев, что стало самым низким показателем за последние три года.
Количество административных нарушений достигло 178 037. Чаще всего фиксировались превышение разрешенной скорости – 76 115 случаев, агрессивное вождение – 1237 случаев и несоблюдение сигналов светофора – 2074 случая.