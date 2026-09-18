Предупреждение Туска: Россия готовится к гибридным ударам по странам НАТО, помогающим Украине

Polskie Radio сообщает, что Дональд Туск подчеркнул - он описывает наиболее вероятный, но не единственный сценарий на ближайшие месяцы. Его оценка охватывает период до ранней весны. Позднюю осень и зиму он назвал потенциально самым критическим этапом войны России против Украины с момента ее начала. По словам премьера, этот период потребует от Польши серьезной подготовки.