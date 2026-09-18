Предупреждение Туска: Россия готовится к гибридным ударам по странам НАТО, помогающим Украине
Россия может нанести гибридные удары дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину, в том числе по Польше. Об этом 17 сентября заявил в Сейме польский премьер Дональд Туск, сославшись на оценки разведок. По его словам, возможные атаки Москва может представить как случайные инциденты, чтобы ослабить готовность НАТО к ответу.
Polskie Radio сообщает, что Дональд Туск подчеркнул - он описывает наиболее вероятный, но не единственный сценарий на ближайшие месяцы. Его оценка охватывает период до ранней весны. Позднюю осень и зиму он назвал потенциально самым критическим этапом войны России против Украины с момента ее начала. По словам премьера, этот период потребует от Польши серьезной подготовки.
Туск заговорил о Латвии и Литве
По оценке польского премьера, российский расчет может заключаться в том, чтобы поставить союзников перед неоднозначной ситуацией: дроны или ракеты залетают на территорию НАТО, вызывают разрушения, но Москва отрицает намеренный характер атаки.
Туск считает, что таким способом Россия может попытаться подорвать доверие к коллективной обороне. В своем выступлении он упомянул Латвию и Литву: по его словам, Москва рассчитывает, что союзники не захотят рисковать ради их защиты, если происходящее будут представлять как отдельные инциденты.
Премьер призвал польских политиков не ставить под сомнение обязательства перед союзниками. Он подчеркнул, что сама Польша как приграничное государство особенно нуждается в уверенности, что в случае угрозы партнеры придут на помощь.
Новые дроны создают дополнительные угрозы
Отдельно Туск остановился на реактивных беспилотниках, которые, по его словам, Россия начинает массово применять. Они развивают значительно большую скорость и перед ударом могут действовать на большой высоте.
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Премьер признал, что эффективное противодействие таким аппаратам остается сложной задачей. Это касается не только Украины: Польше и другим странам также предстоит совершенствовать защиту.
В связи с этим Туск анонсировал поездку в Украину и переговоры с Владимиром Зеленским о совместной работе в области противоракетной обороны и использовании украинского опыта.
Зимой Россия может усилить удары по украинской логистике
По словам Туска, Москва стремится максимально ослабить экономику Украины и систему снабжения. Он предупредил о возможных интенсивных ударах по шести крупнейшим украинским городам, складам с необходимыми для обороны запасами и железнодорожной инфраструктуре.
Премьер также отметил, что заявления о возможном прекращении атак на энергетику не привели к прекращению ударов. При этом под обстрелами все чаще оказываются объекты вблизи польско-украинской границы.
Оценивая перспективы переговоров, Туск заявил, что Россия, по имеющейся у него информации, не готова к серьезному обсуждению прекращения огня без фактической капитуляции Украины. Он считает, что Москва рассчитывает использовать зимние трудности и нарушение поставок, чтобы усилить давление на Киев.
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Польша укрепляет погранпереходы и готовится восстанавливать повреждения
Туск сообщил, что у границы с Украиной усиливают защиту сотрудников и инфраструктуры. Из 28 запланированных защитных сооружений типа HESCO на момент выступления были готовы 23. Работы ведутся на шести погранпереходах.
Кроме того, премьер рассказал об усилении противовоздушной обороны и подготовке подразделений, которые смогут оперативно восстановить поврежденные аэродромные покрытия и железнодорожные пути. Задача, по его словам, заключается в том, чтобы возможные удары не приводили к длительной остановке работы инфраструктуры.
Завершая выступление, Туск призвал политиков действовать согласованно в вопросах безопасности границ, воздушного пространства и жителей страны. Он предупредил, что Польше предстоит столкнуться с более опасными провокациями, чем прежде.