Необычно много дождя и снега: какой может быть предстоящая зима в Латвии
Предстоящая зима в Латвии может принести необычно много дождя и снега, а самые холодные месяцы, возможно, окажутся в самом конце сезона и даже за его пределами.
В среду, 23 сентября, в Северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в Южном наступит весна, свидетельствует информация на сайте timeanddate.com.
Осеннее равноденствие наступит в среду в 3:05. В период равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь во всем мире имеют примерно одинаковую продолжительность.
Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на десять минут длиннее ночи. Впервые этой осенью день станет короче ночи только 26 сентября.
Такая разница возникает потому, что при определении продолжительности дня и ночи учитывается преломление света в атмосфере. Кроме того, восходом и закатом считается момент, когда над горизонтом появляется или скрывается верхний край солнечного диска, а не его центр.
Во второй половине сентября световой день сокращается быстрее всего - на четыре минуты и 46 секунд в сутки. Его продолжительность будет уменьшаться до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние и начнется астрономическая зима.
Три самых темных месяца года, или солнечная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Солнечная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября, а начало астрономической осени приходится на ее середину.
Метеорологическая осень в Латвии наступает, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти суток подряд держится ниже +15 градусов. В этом году ее первым днем стало 10 сентября.
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Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, до первой половины октября температура воздуха в Латвии в среднем останется выше нормы. На следующей неделе ожидается больше осадков, чем обычно, а последующие недели могут быть более сухими.
Из-за Эль-Ниньо осенью и зимой в Европе в целом ожидается теплая и влажная погода с повышенным риском наводнений и штормов, свидетельствует информация программы Евросоюза Copernicus. В Латвии зимой может выпасть необычно много дождя и снега, а самыми холодными месяцами могут стать февраль и март.