Больница Страдиня участвует в военных учениях: что нужно знать пациентам и посетителям

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений Namejs 2026, которые сегодня и завтра будут проходить на территории больницы. В это время по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.