Больница Страдиня участвует в военных учениях: что нужно знать пациентам и посетителям
Сегодня и завтра территория крупнейшей клиники Латвии становится площадкой военных учений, и больница просит пациентов и жителей Агенскалнса сохранять спокойствие: прием идет в обычном режиме, а вот доставать телефон и снимать происходящее запрещено.
Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений Namejs 2026, которые сегодня и завтра будут проходить на территории больницы. В это время по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.
В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения передвижения.
В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей государственной обороны, в которой важную роль играют готовность и взаимодействие Национальных вооруженных сил, государственных учреждений и других гражданских партнеров.
PSKUS обращает внимание, что на территории больницы во время учений будет запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео.
Как сообщалось, учения по всеобъемлющей государственной обороне Namejs 2026 проходят со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. В них участвуют примерно 12 000 военнослужащих и ополченцев Латвии и союзных стран.
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В этот период по городу могут передвигаться военнослужащие латвийских и союзных сил, земессарги и военная техника. В отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты и установлены противомобильные заграждения. Кроме того, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения.
Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе.