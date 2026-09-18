Дегустация закончилась вызовом полиции - в магазине в Огре женщина бросала посуду в людей

Однако со временем, по словам представителей магазина, поведение женщины изменилось. Она стала громко вести себя, снимать на видео помещения и товары, а также утверждать, что рекламирует предприятие. Кроме того, женщина неоднократно звонила по публично указанным телефонам компании. По утверждению Latvijas Pērles, она представлялась инфлюенсером и заявляла, что ей должны платить за рекламу магазина. В компании пояснили, что подобных рекламных услуг не заказывали и не хотят ими пользоваться.