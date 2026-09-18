Дегустация закончилась вызовом полиции - в магазине в Огре женщина бросала посуду в людей
В магазине в Огре обычная дегустация закончилась неожиданным конфликтом: посетительница, по словам компании, бросила фарфоровую посуду с продуктами в сторону людей, а позже стала угрожать сотрудникам.
В магазине Rabarbers в Огре произошла серия конфликтных инцидентов с постоянной посетительницей, поведение которой, по словам торговой компании Latvijas Pērles, со временем становилось все более агрессивным. После одного из случаев предприятие подготовило заявление в полицию.
Как сообщила Latvijas Pērles в Facebook, женщина посещала магазин на протяжении длительного времени. Поначалу сотрудники обращали внимание на то, что она в больших количествах использовала косметические тестеры, духи и другие товары, предназначенные для пробного использования. В компании отмечают, что поначалу относились к этому с пониманием, поскольку покупатели имеют право пользоваться предоставленными для этого образцами.
Однако со временем, по словам представителей магазина, поведение женщины изменилось. Она стала громко вести себя, снимать на видео помещения и товары, а также утверждать, что рекламирует предприятие. Кроме того, женщина неоднократно звонила по публично указанным телефонам компании. По утверждению Latvijas Pērles, она представлялась инфлюенсером и заявляла, что ей должны платить за рекламу магазина. В компании пояснили, что подобных рекламных услуг не заказывали и не хотят ими пользоваться.
Особенно напряженной ситуация стала во время дегустации продукции. По словам представителей Latvijas Pērles, женщина подошла к дегустационному столу и начала брать большое количество продуктов. Несколько товаров она забрала с собой и попыталась уйти, заявив, что заплатит за них в другой раз. Сотрудники остановили женщину и вернули продукцию.
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Через некоторое время она снова подошла к дегустационному столу. "Она взяла фарфоровую посуду с дегустационными продуктами и бросила ее в сторону людей", - утверждает компания. По словам представителей магазина, посетители успели увернуться, поэтому физически никто не пострадал. Посуда упала и разбилась неподалеку от стеклянной витрины магазина.
После этого, как утверждает Latvijas Pērles, женщина снова звонила по телефонам компании, ругалась и угрожала физической расправой. Во время одного из разговоров она якобы говорила о себе в третьем лице и представлялась адвокатом.
В связи с произошедшим компания подготовила заявление в полицию. Также были сохранены записи камер видеонаблюдения и другая информация, связанная с инцидентами. В Latvijas Pērles при этом заявили о недовольстве собственным предыдущим опытом обращений в полицию по другим случаям, в том числе связанным с кражами.
Компания отдельно подчеркнула, что публикация не ставит целью высмеять, унизить или публично осудить женщину. Представители магазина заявили, что не знают причин ее поведения и не хотят делать предположений о состоянии ее здоровья.
"Мы не знаем, каковы причины такого поведения, и не хотим делать предположений о состоянии здоровья человека. Одновременно мы обязаны защищать своих сотрудников, клиентов и посетителей магазина", - говорится в публикации.
Компания также призвала пользователей соцсетей не публиковать в комментариях имена, фотографии, адреса людей или непроверенные предположения. "Наша цель не в том, чтобы устроить публичную травлю. Наша цель - добиться того, чтобы ситуация была решена и наши сотрудники и клиенты могли чувствовать себя в безопасности в магазине", - заявили представители магазина.
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В публикации также приводится описание внешности женщины. Указывается, что она называет себя Илзе и говорит на польском языке. Latvijas Pērles призывает родственников женщины, если они узнают ее по описанию, подключиться к ситуации и помочь найти решение конфликта.