В Латвии продолжается снижение рождаемости

В июле после восьмимесячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных: в этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 детей, что на 5,3% (60 детей) меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек.