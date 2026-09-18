В пятницу будет облачно, во многих местах ожидаются дожди

Местами пройдет кратковременный дождь, больше осадков ожидается в Курземе, вечером - в центральной части страны. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, его скорость в порывах достигнет 8-13 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду.