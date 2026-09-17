В Киеве российская атака уничтожила склад с гуманитарной помощью из Латвии

На складе фонда Елены Зеленской хранилась гуманитарная помощь, полученная от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины. В фонде сообщили Латвийскому телевидению, что уже планируется, как продолжить работу и как можно быстрее доставить помощь тем, кто в ней нуждается.