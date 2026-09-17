В Киеве российская атака уничтожила склад с гуманитарной помощью из Латвии
Российская атака уничтожила в Киеве склад фонда Елены Зеленской, где хранилась гуманитарная помощь. Среди сгоревших вещей - компьютеры для украинских школьников, купленные на пожертвования жителей Латвии.
В результате атаки российских беспилотников и ракет на Киев полностью уничтожен склад благотворительного фонда первой леди Украины Елены Зеленской. Среди уничтоженной помощи были вещи, приобретенные латвийской благотворительной организацией Ziedot.lv и доставленные в Украину на средства латвийских жертвователей, сообщает в четверг Латвийское телевидение.
На складе сгорели генераторы, бытовая техника и медицинское оборудование. Среди обломков также были обнаружены сгоревшие компьютеры для украинских школьников, которые были приобретены на пожертвования жителей Латвии и доставлены в Украину организацией Ziedot.lv.
Руководитель Ziedot.lv Рута Диманта рассказала, что во время воздушных атак украинские дети продолжают учиться из дома и укрытий, а в стране уже действуют подземные школы. По ее словам, компьютеры сейчас являются неотъемлемой частью образования в Украине.
Диманта призвала продолжать и усиливать поддержку Украины, особенно с приближением зимы.
"Нам не нужно ждать, пока и здесь упадут ракеты. Мы должны оказывать давление на Россию и добиваться ее изоляции, не сотрудничать. Призываю зайти на портал Ziedot.lv, найти время, пожертвовать 5, 10, 15 евро. Приближается зима. Террор продолжится", - призвала руководитель благотворительной организации.
На складе фонда Елены Зеленской хранилась гуманитарная помощь, полученная от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины. В фонде сообщили Латвийскому телевидению, что уже планируется, как продолжить работу и как можно быстрее доставить помощь тем, кто в ней нуждается.
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С 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, на портале Ziedot.lv можно делать пожертвования в поддержку Украины. Собранные средства ежемесячно используются для приобретения необходимых товаров для украинской армии и волонтеров.