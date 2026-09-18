Лиепниекс о транзите зерна: "Мы помогаем России обворовывать Украину и получать деньги на войну"
Политический эксперт Юргис Лиепниекс резко раскритиковал решение правительства по российскому зерну. Он считает, что повышение железнодорожных тарифов не остановит транзит, а позволит ему продолжаться через латвийские порты.
Лиепниекс резко раскритиковал выбранное правительством решение по ограничению транзита российского зерна, указав, что вместо полной остановки транзита Латвия решила повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры. "Я намеренно сделал паузу на пару дней, думал - надо успокоиться, нельзя же все время ругаться, но решения правительства Кулбергса по вопросу российского зерна я не знаю, как прилично охарактеризовать", - написал Лиепниекс в социальной сети X.
Он упрекает правительство в том, что после принятых решений транзит российского зерна через Латвию не будет остановлен. Лиепниекс также выражает обеспокоенность возможностью перевозки через Латвию зерна, незаконно полученного на оккупированных Россией территориях Украины.
"То есть правительство Латвии приняло решение обеспечить беспрепятственный транзит российского и украденного в Украине зерна через латвийские порты. Просто для видимости повысив одну из самых незначительных составляющих транзитных расходов, что все же позволит и Латвии немного заработать на этом совместном с Россией бизнесе. В результате транзит зерна не будет остановлен, он идет и будет идти в полном объеме, мы помогаем русским обворовывать Украину и получать деньги на войну. Как? Такова реальная политика Кулбергса", - написал Лиепниекс.
Es apzināti iepauzēju pāris dienas, domāju, jānomierinās, nevar visu laiku lamāties, bet tomēr Kulberga valdības lēmumus krievu graudu lietā es nezinu kā pieklājīgi raksturot. Tātad Latvijas valdība pieņēma lēmumu nodrošināt netraucētu tranzītu krievijas un Ukrainā zagtajiem…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) September 17, 2026
В то же время публично заявленная цель правительства иная. Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что за счет существенного повышения платы за использование железнодорожной инфраструктуры планируется сделать транзит российского зерна экономически невыгодным и снизить нагрузку на Latvijas dzelzceļš и латвийские порты. Правительство призвало AS LatRailNet оценить возможность повышения платы на 300%.
Читайте продолжение после рекламы
Как ранее сообщалось,17 сентября Сейм в двух чтениях поддержал признанные срочными поправки к Закону о железной дороге. Они позволяют значительно быстрее пересматривать плату за использование инфраструктуры для перевозки российского зерна - вместо прежних двух месяцев изменения можно будет публиковать в течение двух недель.
Особый порядок до конца этого года будет распространяться на зерновые грузы, отправная станция которых находится в России, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего экспорта. Если в результате повышения платы за использование инфраструктуры возникнут дополнительные доходы, их планируется направить на нужды обороны Украины.
Кулбергс ранее подчеркивал, что латвийская железная дорога и порты не должны становиться резервным коридором для российской военной экономики и что украденное у Украины зерно не должно попадать в латвийские порты.