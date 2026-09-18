Лиепниекс о транзите зерна: "Мы помогаем России обворовывать Украину и получать деньги на войну"

"То есть правительство Латвии приняло решение обеспечить беспрепятственный транзит российского и украденного в Украине зерна через латвийские порты. Просто для видимости повысив одну из самых незначительных составляющих транзитных расходов, что все же позволит и Латвии немного заработать на этом совместном с Россией бизнесе. В результате транзит зерна не будет остановлен, он идет и будет идти в полном объеме, мы помогаем русским обворовывать Украину и получать деньги на войну. Как? Такова реальная политика Кулбергса", - написал Лиепниекс.