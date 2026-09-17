Жуткая находка в Цесисском крае: на дереве обнаружили повешенного мужчину
Жуткая находка потрясла жителей Цесисского края: у дороги в Драбешской волости на дереве обнаружили погибшего мужчину. Накануне ночью его объявили пропавшим без вести.
Правоохранители подтвердили, что информация о случившемся поступила незадолго до полудня. Прибыв на место, полицейские констатировали смерть мужчины и начали выяснять его личность, а также обстоятельства произошедшего.
Вскоре выяснилось, что погибший - мужчина 1992 года рождения. При этом ранее он уже попадал в поле зрения полиции - минувшей ночью его объявили пропавшим без вести.
По предварительной информации полиции, мужчина, предположительно, совершил самоубийство через повешение. Однако это пока лишь первоначальная версия, и точные обстоятельства смерти еще устанавливаются. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс. В рамках расследования правоохранители выяснят все обстоятельства смерти и проверят первоначальную версию произошедшего.