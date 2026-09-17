Жуткая находка в Цесисском крае: на дереве обнаружили повешенного мужчину

По предварительной информации полиции, мужчина, предположительно, совершил самоубийство через повешение. Однако это пока лишь первоначальная версия, и точные обстоятельства смерти еще устанавливаются. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс. В рамках расследования правоохранители выяснят все обстоятельства смерти и проверят первоначальную версию произошедшего.