Латвия решила сэкономить и купит более дешевое оружие - чешские самоходные гаубицы

Шведская компания, как утверждается, затянула с подачей окончательного предложения, поэтому Минобороны параллельно изучало возможности рынка и продолжало переговоры с другим претендентом. По оценке Минобороны, чешская компания предлагает операционно равноценные системы Morana, но на более выгодных условиях по цене и срокам поставки. Общедоступная информация свидетельствует, что системы Morana впервые были продемонстрированы в 2022 году и в настоящее время все еще проходят активные испытания, тогда как системы Archer производятся более десяти лет и уже поставляются шведской армии.