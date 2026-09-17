Овечкину запретили въезд в Латвию - вместе с ним в список попал российский олигарх Кремлев

Представитель Трампа-младшего не стал отрицать, что Кремлев частично оплатил свадьбу, и назвал российского олигарха личным другом жениха. По его словам, их объединяет любовь к боксу и отдыху на природе. Пресс-служба Кремлева заявила, что IBA не оплачивала расходы на свадьбу, однако отказалась комментировать платежи со стороны зарегистрированной в Дубае организации. По данным российского издания “Проект”, до 2010 года Кремлев носил фамилию Лутфуллоев, после чего сменил ее. К тому времени он уже дважды был судим за вымогательство и нападение.