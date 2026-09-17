Овечкину запретили въезд в Латвию - вместе с ним в список попал российский олигарх Кремлев
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила включить в список нежелательных для Латвии лиц, или persona non grata, российского хоккеиста Александра Овечкина, рекламирующего режим страны-агрессора, а также приближенного к российскому диктатору Владимиру Путину олигарха Умара Кремлева.
Обоим на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию. Как сообщила Байба Браже в X, решение принято в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 104 Иммиграционного закона, который предусматривает: “Если иностранец является нежелательным для Латвии лицом (persona non grata), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел”.
Овечкин в преддверии ожидаемых парламентских “выборов” в России вновь оказался под шквалом критики, поскольку в очередной раз появился в политической рекламе режима Путина в качестве его сторонника. В свою очередь Кремлев, возглавляющий Международную ассоциацию бокса (IBA), оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он оплатил сотни тысяч долларов расходов на свадьбу сына президента США Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего, состоявшуюся в мае на Багамах.
Организация журналистских расследований ProPublica со ссылкой на документы и три информированных источника сообщила, что Кремлев оплатил аренду острова, где проходила свадьба, - около 100 000 долларов за ночь, а также 70 000 долларов за фейерверк и другие расходы, связанные с организацией мероприятия. Платежи проводились через зарегистрированную в Дубае компанию, связанную с IBA.
Представитель Трампа-младшего не стал отрицать, что Кремлев частично оплатил свадьбу, и назвал российского олигарха личным другом жениха. По его словам, их объединяет любовь к боксу и отдыху на природе. Пресс-служба Кремлева заявила, что IBA не оплачивала расходы на свадьбу, однако отказалась комментировать платежи со стороны зарегистрированной в Дубае организации. По данным российского издания “Проект”, до 2010 года Кремлев носил фамилию Лутфуллоев, после чего сменил ее. К тому времени он уже дважды был судим за вымогательство и нападение.
Читайте продолжение после рекламы
Кремлев возглавляет IBA с 2020 года. За это время организация получила от “Газпрома” десятки миллионов долларов. В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA права проводить олимпийские турниры по боксу, среди прочего указав на недостаточную прозрачность ее финансов.