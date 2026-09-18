Почему продавцам нельзя сидеть на работе, даже когда нет покупателей? Жители Латвии спорят о правилах в магазинах
Одна из жительниц Латвии рассказала в социальных сетях о правилах, с которыми сталкиваются работники магазинов: по ее словам, продавцам в некоторых торговых точках во время рабочего дня не разрешают сидеть, даже если покупателей практически нет.
"Человек работает в каком-то магазине. Спрашиваю, по-прежнему нельзя во время работы нормально присесть, человек говорит, что да, сидеть не рекомендуется", - написала автор публикации. Она отметила, что после этого вспомнила другие магазины и обратила внимание на то, что возле касс действительно не всегда стоят стулья. В результате сотрудники могут проводить на ногах практически весь рабочий день.
"Почему? Кому это нужно? Мне как покупателю совершенно безразлично, что сотрудник сидит. Я предполагаю, что он встанет, если мне понадобится помощь. Если в магазине нужно будет что-то привести в порядок, он тоже встанет и сделает", - считает женщина.
По ее словам, у нее самой был подобный опыт работы в магазине. Тогда присесть можно было только на 30 минут во время обеда, а также несколько раз на короткое время сходить в туалет. По ее словам, даже воду во время работы нельзя было пить или держать возле кассы. "Перерывов по сути не было. Я приседала, когда нужно было приводить в порядок нижние полки. Во время менструации казалось, что вообще ноги откажут", - рассказала она.
При этом, по словам женщины, руководитель магазина могла сидеть практически весь день. Это заставило ее задуматься, действительно ли постоянное нахождение продавца на ногах необходимо.
"Реально, зачем руководителям нужно, чтобы люди весь день были на ногах? Не знаю, магазин одежды, обуви, книг - неважно. Магазин будет выглядеть менее пустым, если сотрудник будет ходить по нему?" - задается вопросом автор.
Она также считает, что постоянное стояние может создавать для магазина не самый профессиональный вид. "Разве лучше выглядит, когда сотрудник опирается на полку, стойку или еще на что-то, потому что от постоянного стояния болят ноги?" - спрашивает женщина.
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Отдельно она обратила внимание на продолжительность смен. По ее мнению, если магазин пустует и туда заходят всего несколько человек в час, нет необходимости постоянно находить для сотрудника какую-либо работу только ради того, чтобы он не сидел.
В комментариях пользователи привели разные аргументы. Один из участников дискуссии считает, что запрет сидеть некоторые работодатели объясняют "профессионализмом", однако, по его мнению, это противоречит тому, как сотрудник выглядит в итоге. "Они это оправдывают 'профессионализмом', что, на мой взгляд, дебильный аргумент, если потом этот сотрудник там мучается стоя, и это видят окружающие покупатели. Также сидение ассоциируется с ленью", - написал комментатор.
Другой пользователь рассказал, что знает о подобных правилах в книжных магазинах. Автор публикации в ответ спросила: "Почему? Книги от этого как-то хуже продаваться будут?"
При этом в обсуждении прозвучало и противоположное мнение. Одна из участниц рассказала, что более десяти лет работает в магазинах, причем ее смены составляли от восьми до 12 часов. По ее словам, постоянное нахождение на ногах в ее случае связано непосредственно с характером работы. "Нет, никто не сидит, потому что это очень активная работа, где сидение просто по сути несовместимо с выполнением работы. Нет, руководитель тоже не сидит, все на ногах", - написала она.
По ее словам, в коллективе не было жалоб, поскольку сотрудники понимали специфику работы, на которую соглашались. Она также отметила, что несколько врачей говорили ей, что такая работа лучше, чем сидячая.
Еще одна участница дискуссии рассказала, что на ее рабочем месте стул возле кассы есть, однако пользоваться им практически некогда. "У нас на работе столько дел в течение дня, что за 8-12 часов нет времени даже присесть, едва есть пять-десять минут, чтобы поесть. Если сотрудник остается один работать на три-четыре часа и много покупателей, то даже сходить в туалет практически нереально", - рассказала она.
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Другая участница назвала требование постоянно стоять "неадекватным" и спросила, какую цель оно преследует. "Мне как покупателю вообще не нравится, когда меня во время покупок беспокоят и без необходимости предлагают помощь, о которой я не просила. Если понадобится - сама спрошу", - написала она.
Еще один комментатор отметил, что работодателю важно учитывать не только производительность, но и состояние сотрудников. "Хорошему работодателю также должно быть важно самочувствие и здоровье сотрудника. Если сотрудник долго стоит на ногах, могут болеть ноги", - написал он.
Таким образом, в обсуждении столкнулись несколько подходов: одни считают постоянное нахождение на ногах частью специфики работы продавца, другие ставят под вопрос необходимость такого требования, особенно в периоды, когда в магазине мало покупателей. Отдельно участники дискуссии обсуждают баланс между требованиями работодателя, обслуживанием клиентов и условиями труда сотрудников.