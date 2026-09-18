Почему продавцам нельзя сидеть на работе, даже когда нет покупателей? Жители Латвии спорят о правилах в магазинах

По ее словам, у нее самой был подобный опыт работы в магазине. Тогда присесть можно было только на 30 минут во время обеда, а также несколько раз на короткое время сходить в туалет. По ее словам, даже воду во время работы нельзя было пить или держать возле кассы. "Перерывов по сути не было. Я приседала, когда нужно было приводить в порядок нижние полки. Во время менструации казалось, что вообще ноги откажут", - рассказала она.