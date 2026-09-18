"Цена может драматически вырасти": в Латвии обсуждают новые меры из-за дорогого топлива
Стремительный рост цен на топливо может в ближайшие недели продолжиться и повлиять не только на расходы автомобилистов, но и на стоимость товаров. Об этом в эфире TV24 заявил заместитель председателя фракции "Национального объединения" Артур Бутанс, комментируя возможные меры властей.
По словам Бутанса, в соседних странах цена топлива уже достигает 2,40-2,50 евро за литр, а в скандинавских странах - 2,70 евро. При этом, по его оценке, Латвии необходимо искать дополнительные решения, чтобы рост цен на топливо не замедлил экономику. "Я думаю, если не будет каких-то действий, то в ближайшие недели эта цена еще может драматически вырасти", - сказал Бутанс.
Летом в Латвии уже был сделан первый шаг - акциз на топливо временно снизили и продлили действие этой меры до конца года. Однако, как отметил политик, нынешней поддержки может оказаться недостаточно. "Видим, что сейчас этого недостаточно и нужно действовать больше", - заявил Бутанс.
Одним из возможных вариантов Министерство экономики предлагает временно снизить налог на добавленную стоимость на топливо. Бутанс отметил, что подобный подход уже применяли в отдельных странах Европы, однако он может вызвать вопросы с точки зрения соответствия правилам Европейского союза.
"В целом это можно трактовать и как нарушение в Европе. Но если временно снизить с 21% до 12%, это был бы способ, благодаря которому мы могли бы снизить цену на 15 центов за литр до конца года", - сказал он.
Бутанс подчеркнул, что последствия роста цен на топливо затрагивают не только водителей, а влияют на стоимость перевозок, а транспортные расходы, в свою очередь, отражаются на ценах товаров в магазинах. "В противном случае цены будут расти на все, потому что цена влияет на любой товар, на любую полку в магазине - все перевозится транспортом. Это формирут инфляцию, и это точно не то направление, в котором мы хотим развивать нашу экономику", - заявил Бутанс.
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Ранее стало известно, что снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского союза (ЕС) - об этом сообщили в Министерстве финансов, комментируя план Союза зеленых и крестьян (СЗК) предложить снизить ставку НДС на топливо с 21% до 12% до конца этого года.