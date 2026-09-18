"Цена может драматически вырасти": в Латвии обсуждают новые меры из-за дорогого топлива

Бутанс подчеркнул, что последствия роста цен на топливо затрагивают не только водителей, а влияют на стоимость перевозок, а транспортные расходы, в свою очередь, отражаются на ценах товаров в магазинах. "В противном случае цены будут расти на все, потому что цена влияет на любой товар, на любую полку в магазине - все перевозится транспортом. Это формирут инфляцию, и это точно не то направление, в котором мы хотим развивать нашу экономику", - заявил Бутанс.