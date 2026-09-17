Канада назло США решила вступить в военный союз, в который входит Латвия
Фото: LETA
Канадцы возглавляют многонациональные силы НАТО в Латвии.
В мире

Канада назло США решила вступить в военный союз, в который входит Латвия

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Канада официально подала заявку на вступление в Объединенные экспедиционные силы (JEF) – возглавляемую Великобританией военную коалицию, участником которой является и Латвия.

Объединенные экспедиционные силы представляют собой партнерство быстрого реагирования, в которое сейчас входят десять государств НАТО: Латвия, Литва, Эстония, Дания, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

"Премьер-министр Карни объявил, что Канада официально подала заявку на вступление в Объединенные экспедиционные силы, и приветствовал поддержку Великобританией участия Канады в этой важной инициативе", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Марка Карни.

JEF ориентированы прежде всего на обеспечение безопасности Северной Европы, Балтийского моря и Северной Атлантики. Объединение способно оперативно направлять силы в регион и проводить военные учения, не дожидаясь отдельного решения всех стран НАТО.

Канада уже входит в Североатлантический альянс и играет важную роль в укреплении восточного фланга НАТО. Канадские военнослужащие размещены в Латвии, где Канада возглавляет многонациональную бригаду НАТО. 

Заявка подана на фоне стремления Оттавы укрепить оборонные связи с европейскими странами и уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

Темы

ФинляндияЛитваЭстонияВеликобританияДанияИсландияНидерландыНорвегияЛатвияСШАШвецияНАТОКанада

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