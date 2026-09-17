Канада назло США решила вступить в военный союз, в который входит Латвия

"Премьер-министр Карни объявил, что Канада официально подала заявку на вступление в Объединенные экспедиционные силы, и приветствовал поддержку Великобританией участия Канады в этой важной инициативе", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Марка Карни.