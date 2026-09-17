Кредиты, рассрочки и жалобы клиентов: с 2027 года Банк Латвии начнет перенимать функции PTAC
С 2027 года надзор за соблюдением прав потребителей в сфере финансовых услуг, которым до сих пор занимался Центр защиты прав потребителей (PTAC), начнут постепенно передавать Банку Латвии. Это предусматривают поправки к Закону о защите прав потребителей, которые Сейм принял в окончательном чтении в четверг, 17 сентября.
"И потребителям, и поставщикам финансовых услуг важно, чтобы система надзора была ясной, понятной и эффективной. Передача надзорных функций Банку Латвии поможет обеспечить единый подход к надзору за финансовым сектором, усилить защиту прав потребителей и снизить административную нагрузку", - ранее отметила председатель ответственной комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Айва Виксна.
Банк Латвии возьмет на себя лицензирование и надзор за компаниями, выдающими потребительские кредиты, а также регистрацию и контроль кредитных посредников и их представителей. Он будет следить за рекламой финансовых услуг и недобросовестной коммерческой практикой, рассматривать жалобы потребителей и помогать в разрешении споров.
Кроме того, Банк Латвии будет защищать коллективные интересы потребителей финансовых услуг и сможет принимать решения об устранении нарушений.
Поправки также меняют подход к лицензированию поставщиков услуг потребительского кредитования. В дальнейшем лицензии будут выдавать бессрочно. Банк Латвии определит порядок их выдачи, изменения, приостановления, возобновления и аннулирования, а также требования к компаниям. Под его надзор перейдут и поставщики услуг отсроченной оплаты.
Будет создана единая система сообщений о возможных нарушениях в сфере финансовых услуг с обеспечением конфиденциальности и защиты данных заявителей. Банк Латвии сможет применять санкции за существенные нарушения, в том числе за выдачу кредитов без лицензии или оказание посреднических услуг без регистрации.
Изменится и порядок внесения надзорных платежей: кредитные компании и посредники будут перечислять их Банку Латвии.
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Большинство поправок вступит в силу 1 января 2027 года. В переходный период все лицензии, выданные PTAC, и произведенные им регистрации сохранят силу.
Поправки входят в более широкий пакет законопроектов о передаче Банку Латвии надзора за финансовыми услугами. Соответствующие изменения планируются и в других законах, регулирующих финансовый сектор.