Кредиты, рассрочки и жалобы клиентов: с 2027 года Банк Латвии начнет перенимать функции PTAC

Банк Латвии возьмет на себя лицензирование и надзор за компаниями, выдающими потребительские кредиты, а также регистрацию и контроль кредитных посредников и их представителей. Он будет следить за рекламой финансовых услуг и недобросовестной коммерческой практикой, рассматривать жалобы потребителей и помогать в разрешении споров.