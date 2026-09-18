В США предупредили о рисках для стран Балтии в случае сокращения численности американских войск в Европе
Фото: Shutterstock
В странах Балтии с нетерпением ожидают решения Пентагона.
В мире

В США предупредили о рисках для стран Балтии в случае сокращения численности американских войск в Европе

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Изменение численности американских войск в Европе может иметь особенно серьезные последствия для Латвии и других стран Балтии. На это указала сенатор-демократ Джинн Шахин, призвав госсекретаря США Марко Рубио обеспечить участие американских дипломатов в пересмотре военного присутствия США в Европе.

Латвия наряду с Эстонией и Литвой относится к странам, для которых результаты проводимой Пентагоном оценки имеют особое значение. По словам Шахин, даже решения, которые с исключительно военной точки зрения могут показаться незначительными, способны серьезно повлиять на двусторонние отношения США со странами Балтии.

"Даже изменения, которые с чисто военной точки зрения могут показаться умеренными, способны непропорционально сильно повлиять на наши двусторонние отношения, особенно с балтийскими союзниками, поскольку Россия продолжает усиливать гибридные действия на восточном фланге НАТО", – говорится в письме сенатора.

Шахин, являющаяся ведущим представителем Демократической партии в комитете Сената по международным отношениям, направила письмо Марко Рубио, который одновременно занимает должности госсекретаря и советника президента по национальной безопасности. О документе сообщает Reuters.

Сенатор выразила обеспокоенность тем, что дипломаты, включая послов США в странах, которых могут затронуть изменения, фактически отстранены от обсуждения. По ее словам, Госдепартамент, отвечающий за двусторонние отношения с другими государствами, традиционно играл существенную роль в подобных оценках.

"Однако информация, которую мы получаем во время собственных бесед, поездок по Европе и общения с союзниками, свидетельствует об обратном. Послы США и руководители дипломатических миссий в затрагиваемых странах исключены из консультаций", – написала Шахин.

Проверка структуры американских сил в Европе началась в июне и должна завершиться до конца года. Она является частью политики администрации Дональда Трампа, направленной на сокращение зависимости Европы от Соединенных Штатов и повышение ответственности европейских государств за собственную оборону.

В настоящее время в Европе размещены около 80 000 американских военнослужащих. Оценку их дальнейшего присутствия почти исключительно проводит Министерство обороны США. Одну из ведущих ролей в этом процессе играет заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.

По данным источников Reuters, администрация Трампа неоднократно исключала сотрудников Госдепартамента из обсуждений политических вопросов, непосредственно относящихся к сфере их ответственности. Сторонники такого подхода считают, что узкий круг участников позволяет быстрее принимать решения и снижает риск утечек информации. Критики предупреждают, что в результате важные решения могут приниматься без достаточных консультаций с экспертами и союзниками.

Темы

РоссияМинистерство обороныЛатвияReutersСШАНАТО

Другие сейчас читают