В США предупредили о рисках для стран Балтии в случае сокращения численности американских войск в Европе
Изменение численности американских войск в Европе может иметь особенно серьезные последствия для Латвии и других стран Балтии. На это указала сенатор-демократ Джинн Шахин, призвав госсекретаря США Марко Рубио обеспечить участие американских дипломатов в пересмотре военного присутствия США в Европе.
Латвия наряду с Эстонией и Литвой относится к странам, для которых результаты проводимой Пентагоном оценки имеют особое значение. По словам Шахин, даже решения, которые с исключительно военной точки зрения могут показаться незначительными, способны серьезно повлиять на двусторонние отношения США со странами Балтии.
"Даже изменения, которые с чисто военной точки зрения могут показаться умеренными, способны непропорционально сильно повлиять на наши двусторонние отношения, особенно с балтийскими союзниками, поскольку Россия продолжает усиливать гибридные действия на восточном фланге НАТО", – говорится в письме сенатора.
Шахин, являющаяся ведущим представителем Демократической партии в комитете Сената по международным отношениям, направила письмо Марко Рубио, который одновременно занимает должности госсекретаря и советника президента по национальной безопасности. О документе сообщает Reuters.
Сенатор выразила обеспокоенность тем, что дипломаты, включая послов США в странах, которых могут затронуть изменения, фактически отстранены от обсуждения. По ее словам, Госдепартамент, отвечающий за двусторонние отношения с другими государствами, традиционно играл существенную роль в подобных оценках.
"Однако информация, которую мы получаем во время собственных бесед, поездок по Европе и общения с союзниками, свидетельствует об обратном. Послы США и руководители дипломатических миссий в затрагиваемых странах исключены из консультаций", – написала Шахин.
Проверка структуры американских сил в Европе началась в июне и должна завершиться до конца года. Она является частью политики администрации Дональда Трампа, направленной на сокращение зависимости Европы от Соединенных Штатов и повышение ответственности европейских государств за собственную оборону.
В настоящее время в Европе размещены около 80 000 американских военнослужащих. Оценку их дальнейшего присутствия почти исключительно проводит Министерство обороны США. Одну из ведущих ролей в этом процессе играет заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.
Читайте продолжение после рекламы
По данным источников Reuters, администрация Трампа неоднократно исключала сотрудников Госдепартамента из обсуждений политических вопросов, непосредственно относящихся к сфере их ответственности. Сторонники такого подхода считают, что узкий круг участников позволяет быстрее принимать решения и снижает риск утечек информации. Критики предупреждают, что в результате важные решения могут приниматься без достаточных консультаций с экспертами и союзниками.