В США предупредили о рисках для стран Балтии в случае сокращения численности американских войск в Европе

По данным источников Reuters, администрация Трампа неоднократно исключала сотрудников Госдепартамента из обсуждений политических вопросов, непосредственно относящихся к сфере их ответственности. Сторонники такого подхода считают, что узкий круг участников позволяет быстрее принимать решения и снижает риск утечек информации. Критики предупреждают, что в результате важные решения могут приниматься без достаточных консультаций с экспертами и союзниками.