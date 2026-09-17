Сейм принял поправки, которые позволят быстрее повышать плату за транзит зерна из России

Закон распространяется на зерновые, включенные в главу 10 Комбинированной номенклатуры, в том числе на грузы, которые доставляют по железной дороге в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. Определяющим будет не заявленное происхождение товара, а нахождение станции отправления в России.