Сейм принял поправки, которые позволят быстрее повышать плату за транзит зерна из России
Сейм в четверг в окончательном чтении принял срочные поправки к Закону о железной дороге, которые позволят до конца года ускорить пересмотр платы за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите зерна из России. За поправки проголосовали 53 депутата, против - 12. Против выступили депутаты от партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности!".
Изменения позволят оперативно повышать плату за перевозку транзитных зерновых грузов, если указанная в документах станция отправления находится в России. Этот порядок будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Подготовленный Министерством сообщения законопроект позволяет сократить срок предварительного опубликования изменений платы с двух месяцев до двух недель. Организация, отвечающая за выполнение основных функций управляющего государственной железнодорожной инфраструктурой общего пользования, должна будет в течение недели пересмотреть плату для таких перевозок и принять решение о ее размере.
Закон распространяется на зерновые, включенные в главу 10 Комбинированной номенклатуры, в том числе на грузы, которые доставляют по железной дороге в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. Определяющим будет не заявленное происхождение товара, а нахождение станции отправления в России.
Как отмечается в аннотации к законопроекту, новый порядок будет применяться ко всем перевозчикам таких грузов независимо от их владельцев и страны регистрации. При этом сохраняются обязанность проводить консультации, требование экономически обосновывать плату и надзор со стороны регулятора.
Направляя законопроект в Сейм, правительство призвало LatRailNet оценить возможность установить для транзита зерна российского происхождения плату в размере 300% от действующей, то есть увеличить ее втрое.
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В аннотации также указаны риски: сокращение грузопотока, судебные разбирательства и негативные последствия для предприятий транспортной отрасли. Кроме того, временное решение может вызвать споры о его соответствии нормам транспортной политики Евросоюза.
Если повышение платы принесет дополнительные доходы, правительство намерено направить их на оборонные нужды Украины. Конкретные решения об этом будут приняты позднее.
Ранее правительство одобрило изменения, которые позволят Продовольственно-ветеринарной службе брать образцы из транзитных зерновых грузов и проводить лабораторные проверки, чтобы установить, соответствует ли заявленная страна происхождения действительности.
Премьер-министр также подчеркивал, что Латвия хочет ограничить транзит российского зерна, сохранив возможность экспортировать через свои порты продукцию украинских и латвийских фермеров.