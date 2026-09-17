Для проживающих в Латвии и других странах Балтии граждан России избирательные участки откроют у границы

Пять участков откроют в Псковской области России, граничащей с Латвией и Эстонией. Как рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, мобильные участки развернут в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Для проведения голосования подготовлены специально оборудованные автобусы с системой видеонаблюдения, кабинками для голосования и зоной Wi‑Fi. Рядом с каждым мобильным пунктом организуют второй автобус с буфетом, где избирателей угостят чаем и кофе. Время работы участков синхронизировано с графиком работы пограничных переходов.