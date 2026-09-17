Для проживающих в Латвии и других странах Балтии граждан России избирательные участки откроют у границы
Москва в четверг объявила об открытии дополнительных избирательных участков у пунктов пропуска на границе с Польшей и тремя странами Балтии для голосования на выборах в российский Госдуму.
В пятницу в России начинается голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится три дня. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что возле пограничных пунктов пропуска будут открыты десять избирательных участков. На них смогут проголосовать граждане России, проживающие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Четыре из этих участков разместят в контролируемой Россией Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. Еще один участок будет работать в Ленинградской области, которая имеет границу с Эстонией.
Пять участков откроют в Псковской области России, граничащей с Латвией и Эстонией. Как рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, мобильные участки развернут в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Для проведения голосования подготовлены специально оборудованные автобусы с системой видеонаблюдения, кабинками для голосования и зоной Wi‑Fi. Рядом с каждым мобильным пунктом организуют второй автобус с буфетом, где избирателей угостят чаем и кофе. Время работы участков синхронизировано с графиком работы пограничных переходов.
В других государствах - членах Европейского союза избирательные участки откроют в дипломатических представительствах России.