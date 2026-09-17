"Если нас не услышат, протест будет масштабнее": фермеры в Екабпилсе выступили против транзита российского зерна. ВИДЕО

В прошлом экспортном сезоне - с июля 2025 года по июнь 2026 года - Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 миллиона тонн зерна, или 90% всего объема своего экспорта. Через российские порты на Балтийском море было отправлено только 1 миллион тонн. Однако, как сообщают источники Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты на Балтийском море уже достиг 5 миллионов тонн. Это почти сопоставимо с аналогичным показателем для Новороссийска и Туапсе, который составляет 6 миллионов тонн.