"Если нас не услышат, протест будет масштабнее": фермеры в Екабпилсе выступили против транзита российского зерна. ВИДЕО
Около 50 транспортных средств в четверг протестовали в Екабпилсе против транзита зерна российского происхождения и вывезенного с оккупированных Россией территорий Украины, сообщили в Госполиции.
Протестную акцию в Екабпилсе, целью которой было потребовать прекратить использование территории Латвии для транзита российского зерна, организовало крестьянское хозяйство Kalves. Согласно информации правоохранительных органов, по улицам города проехали 34 единицы тракторной техники, 14 легковых автомобилей и три грузовика. В полиции отмечают, что мероприятие прошло без происшествий.
Владелец крестьянского хозяйства Kalves Гундарс Калве рассказал, что в пятницу Kalves направит письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом остановить транзит. Кроме того, в пятницу Kalves начнет обращаться и к другим организациям с целью привлечь их к призыву остановить транзит российского зерна.
Калве подчеркнул, что через две недели фермеры запланировали гораздо более масштабную акцию протеста в Екабпилсе, если их не услышат и транзит зерна продолжится.
Ранее сообщалось, что в четверг Сейм передал на рассмотрение Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике подготовленные Национальным объединением (NA) поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села. Они предусматривают запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение таких грузов в латвийских портах, таможенных складах и свободных зонах.
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Законопроект предусматривает запрет на хранение соответствующей продукции в свободных зонах, таможенных складах и местах временного хранения, а также на оказание связанных с этими грузами услуг, включая стивидорные и логистические услуги в латвийских портах.
Изменения продвигаются после того, как стало известно, что российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из Черного и Азовского морей в Балтийское море с учетом украинских атак на суда и портовую инфраструктуру.
В прошлом экспортном сезоне - с июля 2025 года по июнь 2026 года - Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 миллиона тонн зерна, или 90% всего объема своего экспорта. Через российские порты на Балтийском море было отправлено только 1 миллион тонн. Однако, как сообщают источники Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты на Балтийском море уже достиг 5 миллионов тонн. Это почти сопоставимо с аналогичным показателем для Новороссийска и Туапсе, который составляет 6 миллионов тонн.
Кроме того, российские экспортеры все чаще обращают внимание на порты стран Балтии - прежде всего Латвии, и ожидается, что в сентябре объем перевозок резко вырастет.
Реагируя на эти сообщения, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил провести проверку происхождения транзитного зерна в латвийских портах. Во время недавнего визита премьера в Киев, Украина, была получена и подтверждена информация о необычно быстром росте спроса на транзит и перевалку зерна из России. Кулбергс также указал, что Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским зерном и транспортирует его через порты других стран. По его словам, в настоящее время давление со стороны транзитных зерновых грузов испытывают все порты стран Балтии.