Латвийская молодежь любит сидеть на шее у родителей? Последние данные по ЕС показали интересную картину

Латвия с показателем 25,7 года находится немного ниже среднего уровня ЕС. Однако среди трех стран Балтии именно в Латвии молодые люди дольше всего остаются жить с родителями. В Эстонии и Литве они начинают самостоятельную жизнь в среднем уже в 22,7 года – на три года раньше, чем в Латвии. Обе соседние страны входят в число государств ЕС с наиболее низким возрастом переезда из родительского дома.