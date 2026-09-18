Латвийская молодежь любит сидеть на шее у родителей? Последние данные по ЕС показали интересную картину
В 2025 году молодые жители Латвии начинали жить отдельно от родителей в среднем в возрасте 25,7 года. Это на 0,6 года раньше, чем в среднем по Европейскому союзу, однако заметно позже, чем в соседних Эстонии и Литве.
Согласно данным Eurostat, в среднем по ЕС молодежь покидала родительский дом в возрасте 26,3 года. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился лишь незначительно – на 0,1 года. В долгосрочной перспективе ситуация почти не меняется: с 2002 года средний возраст начала самостоятельной жизни в Евросоюзе остается близким к 26 годам.
Латвия с показателем 25,7 года находится немного ниже среднего уровня ЕС. Однако среди трех стран Балтии именно в Латвии молодые люди дольше всего остаются жить с родителями. В Эстонии и Литве они начинают самостоятельную жизнь в среднем уже в 22,7 года – на три года раньше, чем в Латвии. Обе соседние страны входят в число государств ЕС с наиболее низким возрастом переезда из родительского дома.
Раньше всего жить самостоятельно начинают жители Северной Европы. Самый низкий показатель в ЕС зарегистрирован в Финляндии, где молодежь покидает родительский дом в среднем в 21,4 года. В Дании этот возраст составляет 21,8 года.
На другом конце рейтинга находятся страны Южной и Юго-Восточной Европы. В Хорватии молодые люди остаются с родителями в среднем до 31,5 года. В Греции и Словакии этот показатель достигает 30,9 года, а в Испании и Италии – 30,2 года.
По данным Eurostat, возраст начала самостоятельной жизни часто связан с положением молодежи на рынке труда. В 2025 году уровень занятости среди жителей ЕС в возрасте от 20 до 29 лет составлял 65,5%. В большинстве стран, где молодежь покидает родительский дом раньше среднего по ЕС, ее занятость превышает среднеевропейский уровень.
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Однако трудоустройство является не единственным фактором. На решение молодых людей влияют стоимость аренды и покупки жилья, уровень заработной платы, доступность кредитов, условия получения образования, государственная поддержка и семейные традиции.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что молодым людям в Латвии нужна зарплата в 1500-2000 евро в месяц на руки.