Даже через 5 лет мест для всех не хватит: что обещает жителям Латвии план обустройства 850 укрытий
В случае серьезной угрозы мест в латвийских укрытиях хватит лишь примерно для полумиллиона человек - около 27% населения. При этом многие отмеченные на карте подвалы еще не готовы принимать людей, а строительство полноценной сети укрытий только начинается.
Укрытие есть на карте, но не всегда в реальности
С 2022 года Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) обследовала 3485 государственных и муниципальных зданий, где потенциально можно оборудовать укрытия третьей категории.
Полностью соответствующими требованиям признан 441 объект, еще 1331 соответствует им частично. В приложении 112 Latvija сейчас отмечено 780 укрытий.
Однако значок на карте еще не означает, что помещение готово принимать людей. Многие подвалы необходимо освободить от старых вещей, оборудовать и привести в порядок. В некоторых находятся отопительные котлы и другое оборудование, которое само может представлять опасность.
По расчетам VUGD, во всех обследованных помещениях могли бы разместиться почти 496 тысяч человек. Это около 27% населения Латвии. Особенно мало укрытий в спальных районах с многоквартирными домами, где почти нет государственных и муниципальных зданий, сообщает LSM.lv.
В Резекне места хватит примерно каждому четвертому
В Резекне VUGD обследовала 29 потенциальных укрытий. Вместе они рассчитаны примерно на 7200 человек, или 27% жителей города. Но пока это в основном цифры на бумаге. После нескольких инцидентов с беспилотниками муниципалитет начал расчищать и оборудовать только девять помещений.
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Ранее город мог получить европейское финансирование для шести объектов, но подал заявку лишь на один, а затем отказался и от него. Мэр Резекне Янис Тутинс объяснил это тем, что муниципалитет должен был покрыть около 60% расходов, а городской бюджет не мог себе этого позволить.
Теперь власти надеются получить деньги из финансовых инструментов Европейской экономической зоны и Норвегии. Чтобы увеличить количество мест, город также рассчитывает привлечь владельцев частных зданий.
Остальных жителей в случае военного вторжения пришлось бы эвакуировать. На это планируется отвести 78 часов. По словам руководителя гражданской обороны Резекне Павилса Савицкиса, в приграничном городе при серьезной угрозе не должно оставаться все население.
До ближайшего укрытия еще нужно успеть добраться
Жительница Резекне Лигия Пуринаша проверила, сколько времени потребуется, чтобы дойти от дома до ближайшего укрытия, указанного в приложении. Оно находится в подвале театра Joriks примерно в 350 метрах.
Путь занял одну минуту и 42 секунды, но ради такой скорости пришлось пересечь четырехполосный перекресток без светофора. Кроме того, понадобилось дополнительное время, чтобы найти вход в подвал.
На деле укрытие должно находиться примерно в 300 метрах от человека. Украинский опыт показывает, что многие мирные жители погибают именно по дороге, когда оказываются на открытом пространстве и подвергаются риску из-за обломков, стекла и других последствий удара.
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На оборудование выделены миллионы, но готов только один объект
Сейчас в Латвии реализуются 64 проекта, предусматривающие переоборудование 509 помещений. Общий объем финансирования составляет около 29,5 миллиона евро, более половины этой суммы поступает из Европейского фонда регионального развития. Однако пока полностью завершен только один объект - укрытие в больнице Ģintermuiža. Выплачено менее 1% предусмотренных средств.
Проекты разрешено реализовывать до конца 2029 года. В 2026 году планируется закончить семь проектов, в 2027 году - 47, еще девять должны быть завершены в 2028 году.
При этом ряд самоуправлений использовал доступное финансирование не полностью. Резекне отказалось от заявки, Ливанский край не подал проекты по трем предложенным объектам, а Даугавпилс заявил только 10 из 19 возможных.
Частникам помогают лишь три самоуправления
Расширить сеть укрытий можно за счет подвалов жилых домов и других частных помещений. Но пока финансовая поддержка их владельцев предусмотрена только в Риге, Кекавском и Екабпилсском краях. Из 780 укрытий, выявленных VUGD, лишь 56 находятся в жилых домах.
Во многих многоквартирных зданиях подвалы захламлены или не соответствуют техническим требованиям. Некоторые дома вообще не имеют подвальных помещений. Для полноценного переоборудования требуются решение собственников квартир и значительные деньги.
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Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукишс отмечает, что почти любой подвал можно использовать как кратковременное укрытие. Однако для длительного пребывания людей необходимы серьезные вложения.
Четкой цели у государства пока нет
Закон предусматривает создание сети укрытий по всей стране, но не устанавливает конкретного результата. В нем не указано, сколько укрытий должно быть построено, какую долю населения они должны вместить и к какому сроку это необходимо сделать.
В ближайшие пять лет власти планируют привести в порядок около 850 помещений. Многие из них уже обозначены в приложении 112 Latvija, хотя пока не готовы к полноценному использованию. Даже после завершения работ мест для всех жителей страны не хватит.
С 2027 года укрытия второй категории, способные защищать от ударной волны и осколков, станут обязательными в новых многоквартирных домах высотой более пяти этажей.
VUGD предлагала распространить это требование на здания от трех этажей, но в итоге был принят более мягкий вариант. В Министерстве экономики объяснили это необходимостью найти баланс между безопасностью и стоимостью жилья.
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Изменение уже готовых проектов могло бы увеличить стоимость строительства многоквартирного дома почти на 30%.
Даже новые больницы строили без укрытий
Полноценного укрытия нет и в новом корпусе Детской клинической университетской больницы, открытом осенью 2024 года. Его строительство обошлось в 28,4 миллиона евро.
В здании есть просторный подвал, но сейчас там находятся кухня, раздевалки и склады. Помещения можно использовать для кратковременного размещения людей, однако продолжать полноценное лечение пациентов в случае нападения там невозможно.
Подходящее укрытие планируют оборудовать в будущем здании Педиатрического дома. При этом укрытие не предусмотрено и в новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы, который сейчас строится.
Министерство здравоохранения изучило ситуацию в 34 государственных и муниципальных стационарах. Полностью требованиям соответствуют укрытия только в трех учреждениях, частично - в шести, а еще в 24 больницах подходящих помещений нет.
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В бюджете здравоохранения на 2026 год отдельного финансирования для укрытий не предусмотрено. В следующем году на укрепление инфраструктуры, включая укрытия, планируют направить более 25 миллионов евро.
Украина создавала сеть уже во время войны
Украина после начала полномасштабного вторжения была вынуждена расширять сеть укрытий непосредственно в условиях войны. Помимо метро, там используют подвалы, подземные парковки и другие помещения двойного назначения.
В городах также устанавливают готовые железобетонные укрытия, которые можно быстро разместить над землей или заглубить. В этом активно участвует и частный сектор.
Латвия собирается использовать похожий подход: приспосабливать государственные и частные помещения, привлекать европейское финансирование и устанавливать промышленные укрытия там, где переоборудовать подвалы слишком сложно или дорого.