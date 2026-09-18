Даже через 5 лет мест для всех не хватит: что обещает жителям Латвии план обустройства 850 укрытий

Ранее город мог получить европейское финансирование для шести объектов, но подал заявку лишь на один, а затем отказался и от него. Мэр Резекне Янис Тутинс объяснил это тем, что муниципалитет должен был покрыть около 60% расходов, а городской бюджет не мог себе этого позволить.