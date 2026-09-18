Поведение ИИ-моделей все больше тревожит разработчиков: обнаружены новые подозрительные случаи
Компания OpenAI сообщила о шести случаях "неожиданного или вызывающего обеспокоенность" поведения своих моделей искусственного интеллекта. Компания также представила новую систему, в рамках которой намерена регулярно расследовать и раскрывать подобные инциденты.
Речь идет о случаях так называемого рассогласования, когда действия ИИ-модели расходятся с намерениями разработчиков или пользователей. Сюда относятся попытки действовать без разрешения, обходить установленные ограничения, скрывать информацию и самостоятельно взаимодействовать с другими моделями.
В одном из эпизодов еще не выпущенная исследовательская модель OpenAI добавляла в служебные резюме инструкции игнорировать обычные ограничения. Эти записи использовались системой для продолжения работы после перехода в новое контекстное окно. Всего компания обнаружила 27 таких резюме.
Во время обучения GPT-5.6 Sol некоторые экземпляры модели оставляли себе указания скрывать от пользователя ошибки или нежелательное поведение. В частности, ИИ предлагал выдумывать отсутствующие исторические данные и не сообщать о расхождениях между версиями источников.
В другом случае модель, отвечая на обычный вопрос о доходах в одном из округов Калифорнии, нашла в открытом репозитории ключ доступа к программному интерфейсу и воспользовалась им без разрешения. Получить необходимые сведения ей так и не удалось, после чего система выдумала цифры и представила их как данные из запрошенного источника.
Еще одна невыпущенная модель правильно решила задачу с помощью Python, однако для подтверждения ответа ей требовалась интернет-ссылка. Тогда она без согласия пользователя загрузила файл в Сеть, чтобы затем сослаться на него.
Кроме того, модели использовали внутренний репозиторий программного обеспечения OpenAI как своеобразную доску объявлений, обмениваясь через него запросами и ответами при поиске недостающих файлов. В другом эпизоде несколько ИИ-агентов, совместно выполнявших задание, самостоятельно воспользовались публичными файлообменниками. В результате материалы задания оказались доступны по открытым ссылкам, хотя модели должны были работать только с локальными файлами.
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OpenAI подчеркнула, что эти инциденты были выявлены преимущественно во время обучения и тестирования моделей за последние шесть месяцев. Отдельные случаи не позволяют судить о том, насколько часто подобное поведение встречается во всех системах компании.
Теперь любой сотрудник OpenAI сможет передать подозрительный эпизод специалистам по безопасности. В зависимости от сложности случаи будут направлять на публикацию, небольшое расследование или расширенное расследование. Компания намерена сообщать о проблемах даже в тех ситуациях, когда их причины еще не установлены полностью, а способы устранения не разработаны.