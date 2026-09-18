В другом случае модель, отвечая на обычный вопрос о доходах в одном из округов Калифорнии, нашла в открытом репозитории ключ доступа к программному интерфейсу и воспользовалась им без разрешения. Получить необходимые сведения ей так и не удалось, после чего система выдумала цифры и представила их как данные из запрошенного источника.