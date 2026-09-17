Конец рабочей недели будет дождливым - что ждет Латвию в пятницу
Пятница в Латвии пройдет под знаком облаков, кратковременных дождей и порывистого ветра. При этом сильного похолодания не ожидается - днем воздух прогреется до +19 градусов, а в Риге будет до +18.
В ночь на пятницу облачность будет переменной, во многих местах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер, на побережье он станет умеренно сильным, с порывами до 16 м/с.
На большей части страны температура воздуха опустится до +8...+13 градусов, на побережье будет примерно на градус теплее.
В Риге облака временами будут рассеиваться, однако периодически возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +10...+12 градусов.
В последний рабочий день недели облаков будет довольно много, и на большей части территории страны пройдет кратковременный дождь. Меньше осадков ожидается в Латгале и Селии.
Ветер будет дуть с юго-запада и юга, на побережье порывы усилятся до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +15...+19 градусов.
В Риге в пятницу временами будет идти дождь. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов.