Выводим детей из соцсетей: ЕС на пороге жестких ограничений для пользователей младше 15 лет

Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Это предоставит им доступ к соответствующим их возрасту социальным сетям и видеохостингам. Кроме того, сервисы, доступные через мини-аккаунты, должны будут включать такие защитные меры, как ограничение социальных контактов и экранного времени до одного часа в день. Это позволит опекунам поддерживать самостоятельное и безопасное развитие своих детей в онлайн-пространстве.