Уже 60% произведенной в Латвии электроэнергии приходится на солнце, но цены все равно растут
Почти 60% всей произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии в августе выработали солнечные электростанции. Объем их производства достиг 221 ГВт·ч, что более чем вдвое превышает показатель августа 2025 года, свидетельствует подготовленный Augstsprieguma tīkls (AST) обзор рынка электроэнергии.
В целом объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии в августе по сравнению с июлем сократился на 14% – до 368 ГВт·ч. Это на 15% меньше, чем в августе 2025 года. Одновременно потребление электроэнергии выросло на 3,1% – до 604 ГВт·ч, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе производство электроэнергии сократилось во всех сегментах, информирует AST. Самое значительное падение было зафиксировано на гидроэлектростанциях, где выработка уменьшилась на 33% – до 80 ГВт·ч. Существенное снижение наблюдалось и на электростанциях, работающих на биомассе: объем произведенной ими электроэнергии сократился на 25% – до 14 ГВт·ч. Выработка ветровых и солнечных электростанций уменьшилась на 6%, составив соответственно 34 и 221 ГВт·ч. На электростанциях, работающих на природном газе, производство сократилось на 5% – до 5 ГВт·ч, а на биогазовых электростанциях – на 6%, до 7 ГВт·ч.
В августе 2026 года цены на электроэнергию в Европе достигли максимального уровня с начала года. По сравнению с июлем они выросли на 18–26% и составили 120–135 евро за МВт·ч. Росту цен способствовали максимальная за последние три года стоимость природного газа, сохранявшиеся в Европе с июля волны жары, увеличение спроса на электроэнергию и снижение выработки ветровых электростанций. В странах Балтии благодаря производству электроэнергии из возобновляемых источников средняя цена по сравнению с июлем выросла умереннее – на 12,2%, до 72,84 евро за МВт·ч. По сравнению с августом прошлого года цена была на 7,98% ниже.
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Средняя цена электроэнергии в латвийской торговой зоне в августе увеличилась до 79,78 евро за МВт·ч. Это на 6% больше, чем в июле, но на 1% меньше, чем в августе 2025 года.