Уже 60% произведенной в Латвии электроэнергии приходится на солнце, но цены все равно растут

В августе 2026 года цены на электроэнергию в Европе достигли максимального уровня с начала года. По сравнению с июлем они выросли на 18–26% и составили 120–135 евро за МВт·ч. Росту цен способствовали максимальная за последние три года стоимость природного газа, сохранявшиеся в Европе с июля волны жары, увеличение спроса на электроэнергию и снижение выработки ветровых электростанций. В странах Балтии благодаря производству электроэнергии из возобновляемых источников средняя цена по сравнению с июлем выросла умереннее – на 12,2%, до 72,84 евро за МВт·ч. По сравнению с августом прошлого года цена была на 7,98% ниже.