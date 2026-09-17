Кулбергс назвал тему, от которой у него "дергается глаз и хочется плакать"

Говоря о том, что уже сейчас делается для сокращения бюрократии, премьер отдельно упомянул Яниса Эндзиньша (председателя правления Торгово-промышленной палаты, который возглавил рабочую группу по сокращению бюрократии). На вопрос ведущего, что тот делает в этой сфере, если политической воли для масштабной реформы недостаточно, Кулбергс ответил, что Эндзиньш занимается полезной, но более мелкой работой. "Эндзиньш занимается очень хорошими вещами, но структурно небольшими. Он занимается очень хорошими маленькими вещами, которые нужно убрать, которые мешают в повседневной работе. Он делает хорошую работу", - отметил премьер. Однако для более серьезных изменений, считает Кулбергс, требуется совершенно другой масштаб действий - необходимо работать непосредственно между министерствами.