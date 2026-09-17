Кулбергс назвал тему, от которой у него "дергается глаз и хочется плакать"
Премьер-министр Андрис Кулбергс признался, что заседания правительства из-за обилия бюрократии буквально выводят его из себя. Однако, по его словам, без политической воли коалиции масштабно сократить бюрократию невозможно.
В эфире TV24 Кулбергс эмоционально рассказал о том, как воспринимает бюрократию в ежедневной работе правительства. По его словам, он пришел в политику из частного сектора и особенно остро воспринимает большое количество бюрократических процедур на заседаниях Кабинета министров.
"У меня каждый день дергается глаз. Я смотрю на это и пытаюсь не плакать. Я пришел из частного сектора, и меня убивают эти заседания, в которых действительно так много бюрократического шума. Я не могу терпеть бюрократию", - сказал премьер.
Кулбергс подчеркнул, что хотел бы "вырвать" бюрократию, однако в одиночку сделать это не может. "Я хотел бы выкорчевать ее, но здесь должно быть соглашение, потому что один я не могу это сделать, если партнерам по коалиции этот вопрос неинтересен", - заявил он.
По мнению премьера, именно поэтому правительству необходим более четкий политический мандат от общества. При этом он предупредил, что борьба с бюрократией не принесет политикам быстрых политических дивидендов. "Именно поэтому нужен мандат от общества. И в коалицию должны прийти только те, кто скажет: да, мы вместе с тобой это будем делать, потому что политических дивидендов ты сразу не получишь. Их не будет", - сказал Кулбергс.
Говоря о том, что уже сейчас делается для сокращения бюрократии, премьер отдельно упомянул Яниса Эндзиньша (председателя правления Торгово-промышленной палаты, который возглавил рабочую группу по сокращению бюрократии). На вопрос ведущего, что тот делает в этой сфере, если политической воли для масштабной реформы недостаточно, Кулбергс ответил, что Эндзиньш занимается полезной, но более мелкой работой. "Эндзиньш занимается очень хорошими вещами, но структурно небольшими. Он занимается очень хорошими маленькими вещами, которые нужно убрать, которые мешают в повседневной работе. Он делает хорошую работу", - отметил премьер. Однако для более серьезных изменений, считает Кулбергс, требуется совершенно другой масштаб действий - необходимо работать непосредственно между министерствами.
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Ранее Кулбергс говорил, что в следующем Сейме сокращение бюрократии должно стать одним из приоритетов. По его мнению, необходимо пересмотреть действующее законодательство, функции государственного управления и распределение ответственности. "Нужно провести через Сейм 200-300 законов, выкорчевать функции", - заявил премьер, добавив, что в латвийской государственной службе работает много сильных и профессиональных сотрудников.