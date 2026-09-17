Ryanair наращивает рейсы из Риги на фоне сокращений airBaltic - зимой добавят 40 000 мест

В Ryanair также отметили, что в этом году существенно выросли цены на топливо. При этом на 2027 год около 80% необходимого авиакомпании топлива зафиксировано по цене примерно 67 долларов за баррель, а на 2028 год около 15% - примерно по 85 долларов за баррель. В компании заявляют, что таким образом стремятся сохранять цены в Европе стабильными.