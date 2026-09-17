Ryanair наращивает рейсы из Риги на фоне сокращений airBaltic - зимой добавят 40 000 мест
Ryanair этой зимой увеличит предложение рейсов из Риги и добавит частоту полетов сразу по десяти направлениям. Однако объем перевозок все еще останется ниже уровня сезона 2024/2025, а в авиакомпании одновременно жестко раскритиковали зависимость Балтии от airBaltic.
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в предстоящем зимнем сезоне сохранит две базирующиеся в аэропорту Рига самолета. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.
По его словам, этой зимой Ryanair увеличит объем предложения из Риги на 6%, или примерно на 40 000 мест, и сохранит 16 маршрутов. На десяти направлениях частота полетов будет увеличена.
При этом зимнее расписание все равно останется меньше, чем в сезоне 2024/2025. В прошлом году Ryanair сократила зимнюю провозную емкость из Риги на 20%, или примерно на 160 000 мест.
Этой зимой авиакомпания увеличит частоту рейсов из Риги в Малагу и Барселону, Милан-Бергамо и Рим-Фьюмичино, Дублин, Ист-Мидлендс, Манчестер, Лидс, Лондон-Станстед и на Мальту.
Макгиннесс заявил, что Рига станет единственной столицей стран Балтии, где Ryanair этой зимой продемонстрирует рост. По его словам, это связано с введенной Рижским аэропортом программой стимулирования роста, которая предоставляет преимущества авиакомпаниям, увеличивающим объем перевозок. В Литве и Эстонии, по его словам, Ryanair сократит зимнюю провозную емкость на 25% из-за роста расходов аэропортов.
Представитель Ryanair также сообщил, что авиакомпания предложила странам Балтии инвестиционный план на 1,6 млрд долларов, из которых 400 млн долларов предполагается вложить в Латвии. План предусматривает, что в течение пяти лет Ryanair могла бы обслуживать в странах Балтии 11 млн пассажиров в год и базировать здесь 16 самолетов.
При этом LETA отмечает, что похожий план по удвоению пассажиропотока в странах Балтии Ryanair представляла и в прошлом году.
По словам Макгиннесса, предложение Ryanair о расширении стало еще более актуальным после заявления airBaltic о намерении к концу 2026 года сократить флот примерно на треть - с 54 до 36 самолетов.
Он заявил, что правительствам стран Балтии вместо того, чтобы полагаться на сокращающуюся авиакомпанию, следует снижать авиационные налоги и аэропортовые сборы, чтобы привлекать частные инвестиции, новые самолеты и маршруты, а также способствовать снижению цен на билеты и созданию рабочих мест.
Читайте продолжение после рекламы
В Ryanair также отметили, что в этом году существенно выросли цены на топливо. При этом на 2027 год около 80% необходимого авиакомпании топлива зафиксировано по цене примерно 67 долларов за баррель, а на 2028 год около 15% - примерно по 85 долларов за баррель. В компании заявляют, что таким образом стремятся сохранять цены в Европе стабильными.
Базу в Латвии Ryanair открыла в 2021 году. В компании рассчитывали, что к настоящему времени она вырастет до четырех-пяти базирующихся самолетов, однако число пассажиров Ryanair в Латвии увеличилось лишь примерно на 3-4%.
Макгиннесс также призвал правительство прекратить финансовую поддержку airBaltic, заявив, что с 2020 года в авиакомпанию было вложено 550 млн евро средств налогоплательщиков. По его мнению, авиационная стратегия стран Балтии не должна строиться вокруг airBaltic.
Отвечая на вопрос, не является ли снижение налогов одной из форм государственной поддержки, Макгиннесс заявил, что речь идет не о поддержке, а о конкурентоспособных сборах. По его словам, аэропортам необходимо снижать платежи, чтобы привлекать рост, а Ryanair будет направлять дополнительные мощности туда, где аэропорты готовы сотрудничать и снижать сборы.
Макгиннесс также заявил, что возможная неплатежеспособность airBaltic стала бы катастрофическим ударом для Рижского аэропорта. Однако даже в таком случае Ryanair не стала бы автоматически и резко увеличивать объем перевозок из Риги.
По его словам, авиакомпания работает более чем в 220 аэропортах и имеет множество возможностей для размещения дополнительных самолетов в других местах. Многие аэропорты конкурируют за ограниченные мощности Ryanair.
Он отметил, что дальнейший рост в Риге будет зависеть от переговоров с аэропортом, прежде всего об уровне сборов. По мнению Макгиннесса, Рижский аэропорт уже предпринял шаги для повышения конкурентоспособности, однако возможности для дальнейшего снижения расходов еще остаются, в том числе в части сборов за управление воздушным движением.
Читайте продолжение после рекламы
Тем временем airBaltic в зимнем сезоне закроет шесть маршрутов из Риги - в Фару, Киттиля, Любляну, на Мальту, в Марракеш и Зальцбург. Полеты в Любляну возобновятся в летнем сезоне.
Кроме того, airBaltic ранее сообщала о сокращении частоты рейсов по нескольким направлениям зимой. На маршруте Рига-Копенгаген будет на три рейса в неделю меньше, а на направлениях из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере - на два рейса в неделю меньше.