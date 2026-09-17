До 325% от нормы осадков: Вентспилсский край просит объявить ЧС в сельском хозяйстве

"Фермеры - это предприниматели, у которых есть обязательства перед государством, кредиторами, а также деловыми партнерами. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают их возможности выполнять эти обязательства. На наш взгляд, объявление чрезвычайной ситуации стало бы объективным основанием для поиска решений на государственном уровне и оказания фермерам необходимой поддержки", - заявил председатель Вентспилсской краевой думы Андис Зариньш.