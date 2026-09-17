До 325% от нормы осадков: Вентспилсский край просит объявить ЧС в сельском хозяйстве
Вентспилсская краевая дума сегодня, 17 сентября, на внеочередном заседании единогласно приняла решение обратиться к Кабинету министров Латвийской Республики с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на административной территории Вентспилсского края сроком на 12 месяцев.
Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и чрезвычайно большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, общее количество осадков в третьей декаде августа 2026 года достигло 92,2 мм, или 325% от нормы. В первой декаде сентября было зарегистрировано 58,1 мм осадков, что составляет 244% от нормы для этой декады. Большое количество осадков резко повысило влажность почвы и уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края.
14 сентября руководство самоуправления встретилось с фермерами Вентспилсского края, чтобы обсудить неблагоприятную ситуацию, вызванную проливными дождями, и ее последствия. Участники встречи сошлись во мнении, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо, чтобы сельскохозяйственная отрасль могла получить соответствующую государственную поддержку и решить вопросы, связанные с выполнением финансовых обязательств.
"Фермеры - это предприниматели, у которых есть обязательства перед государством, кредиторами, а также деловыми партнерами. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают их возможности выполнять эти обязательства. На наш взгляд, объявление чрезвычайной ситуации стало бы объективным основанием для поиска решений на государственном уровне и оказания фермерам необходимой поддержки", - заявил председатель Вентспилсской краевой думы Андис Зариньш.
Самоуправление обращает внимание, что критическая ситуация еще не закончилась - сейчас осень, и дальнейшие погодные условия могут еще сильнее повлиять на возможность убрать урожай и подготовить поля к следующему сезону.