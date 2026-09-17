В Кекавском крае педагоги получат солидную прибавку к зарплате

В соответствии с поправками к положению об оплате труда работников образовательных учреждений Кекавского края с 1 сентября 2026 года минимальная почасовая ставка для педагогов общего, дошкольного, профессионально ориентированного образования, образования по интересам, а также для вспомогательного персонала дошкольных учреждений повышается с 9,79 до 11,04 евро в час. В результате месячная зарплата за одну ставку у педагогов дошкольных учреждений увеличится на 200 евро, у вспомогательного персонала дошкольных учреждений – на 105 евро, а у педагогов профессионально ориентированного образования – на 50–100 евро. Зарплата руководителей образовательных учреждений, их заместителей и методистов вырастет на 10%.