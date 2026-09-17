В Кекавском крае педагоги получат солидную прибавку к зарплате
Чтобы обеспечить конкурентоспособную оплату труда и способствовать привлечению квалифицированных педагогов, Кекавская краевая дума решила повысить минимальную почасовую ставку педагогам муниципальных образовательных учреждений Кекавского края.
В соответствии с поправками к положению об оплате труда работников образовательных учреждений Кекавского края с 1 сентября 2026 года минимальная почасовая ставка для педагогов общего, дошкольного, профессионально ориентированного образования, образования по интересам, а также для вспомогательного персонала дошкольных учреждений повышается с 9,79 до 11,04 евро в час. В результате месячная зарплата за одну ставку у педагогов дошкольных учреждений увеличится на 200 евро, у вспомогательного персонала дошкольных учреждений – на 105 евро, а у педагогов профессионально ориентированного образования – на 50–100 евро. Зарплата руководителей образовательных учреждений, их заместителей и методистов вырастет на 10%.
"Повышение минимальных ставок оплаты труда педагогов и их установление пропорционально нагрузке, предусмотренной для соответствующей должности, также позволит сократить разрыв в зарплатах и создать в Кекавском крае более единую систему оплаты труда педагогов", - утверждают представители думы.
Повышенную зарплату педагоги будут получать уже с 1 сентября 2026 года. В бюджете самоуправления Кекавского края на эти цели в нынешнем году предусмотрено 249 000 евро, а в следующем году планируется выделить около 747 000 евро.
Для привлечения педагогов самоуправление Кекавского края уже предлагает различные льготы. В частности, оно оплачивает 50% транспортных расходов и до 30% годовой стоимости обучения, обеспечивает медицинское страхование, предоставляет десять дополнительных дней отпуска и оплачиваемые выходные в различных случаях, выплачивает стипендии студентам педагогических специальностей, а также предлагает другие преимущества.
Самоуправление Кекавского края содержит в общей сложности 15 образовательных учреждений: пять общеобразовательных, пять учреждений профессионально ориентированного образования и пять дошкольных учреждений. В них работают более 700 педагогов. В нынешнем учебном году к работе приступили 50 новых педагогов.
Читайте продолжение после рекламы