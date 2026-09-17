Билеты на общественный транспорт в Латвии могут подорожать

По его словам, в старых договорах с перевозчиками первая индексация расходов была предусмотрена только через четыре года. "Так неудачно получилось, что за четыре года эти расходы выросли очень существенно. Поэтому нам необходимо проводить индексацию чаще - каждый год. В новых договорах это уже предусмотрено. Теперь нужно думать, что делать со старыми", - пояснил он.