Билеты на общественный транспорт в Латвии могут подорожать
Билеты на общественный транспорт в Латвии в будущем могут подорожать. В Министерстве сообщения признают, что отрасли не хватает миллионов евро, а расходы перевозчиков продолжают расти.
В интервью программе "Labrīt" Латвийского радио заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзиньш сообщил, что во время акции протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, были затронуты около 3000 рейсов. Сколько пассажиров столкнулись с последствиями отмен, пока не подсчитано.
"Нельзя сказать, что в Министерстве сообщения мы начали что-то делать только сейчас, когда стало известно о протестах. Когда весной появились повышенные расходы, которые создали трудности для перевозчиков, с того момента мы и начали искать возможные решения", - сказал Берзиньш.
По его словам, в старых договорах с перевозчиками первая индексация расходов была предусмотрена только через четыре года. "Так неудачно получилось, что за четыре года эти расходы выросли очень существенно. Поэтому нам необходимо проводить индексацию чаще - каждый год. В новых договорах это уже предусмотрено. Теперь нужно думать, что делать со старыми", - пояснил он.
Берзиньш отметил, что юридически решить этот вопрос непросто, поскольку в процесс вовлечено много разных сторон. Необходимая оценка ситуации уже завершена, и сейчас министерство анализирует финансовую сторону вопроса.
По его словам, ежегодная индексация потребует дополнительно от 2,5 до 3 миллионов евро.
"При том, что отрасли и так ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро финансирования, это будет очень сложное решение", - признал Берзиньш.
Он допустил, что одним из возможных решений может стать повышение стоимости билетов. При этом Берзиньш подчеркнул, что цены на билеты долгое время не росли вслед за общим увеличением расходов. Однако в 2026 году подорожания точно не будет.
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Министерство также может оценить необходимость сохранения самых редких и наименее востребованных рейсов.
До 20 октября Министерство сообщения должно подготовить возможные решения и представить их на рассмотрение правительства.