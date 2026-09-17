В Израиле намерены лишать гражданства за клевету в отношении действий армии

По словам Нетаньяху, правительство подготовит два законопроекта. Первый предусматривает возможность лишения израильского гражданства за клевету на военнослужащих ЦАХАЛ и государство за рубежом. Второй должен существенно увеличить размер компенсации, которую можно взыскать по делам о клевете. Как сообщают СМИ, максимальная сумма может вырасти до одного миллиона шекелей без необходимости доказывать причиненный ущерб.