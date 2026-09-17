В Израиле намерены лишать гражданства за клевету в отношении действий армии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен добиваться принятия закона, который позволит лишать гражданства людей, обвиненных в распространении порочащих сведений об Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом глава правительства заявил в видеообращении.
По словам Нетаньяху, правительство подготовит два законопроекта. Первый предусматривает возможность лишения израильского гражданства за клевету на военнослужащих ЦАХАЛ и государство за рубежом. Второй должен существенно увеличить размер компенсации, которую можно взыскать по делам о клевете. Как сообщают СМИ, максимальная сумма может вырасти до одного миллиона шекелей без необходимости доказывать причиненный ущерб.
Заявление премьера прозвучало после скандала вокруг документального фильма NAZA, созданного израильскими журналистами Ювалем Авраамом и Рахель Шор. Картина посвящена гибели мирных жителей во время военной операции Израиля в секторе Газа. В ее основу легли анонимные свидетельства израильских военнослужащих и сотрудников разведки.
Авторы фильма утверждают, что при выборе целей израильское командование заранее допускало значительные жертвы среди гражданского населения. Власти Израиля и руководство армии отвергают эти обвинения. Нетаньяху назвал картину подстрекательством и заявил, что ее создатели представляют израильских солдат военными преступниками.
Фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. После этого министр культуры Израиля Мики Зоар обвинил режиссеров в предательстве и призвал лишить их гражданства. Военное руководство страны также рассматривает возможность юридических действий против людей, причастных к созданию картины.