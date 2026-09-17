В Бразилии поймали серийного убийцу в женской одежде. Он утверждает, что начал убивать уже в 13 лет

Предположительно, чтобы ввести полицию в заблуждение, да Силва надел платье, парик, женские сандалии и солнцезащитные очки, а также накрасил ногти. Попытка спрятаться под видом женщины почти сработала. По данным полиции, мужчина ранее проходил мимо правоохранителей в платье, парике, женских сандалиях, солнцезащитных очках и с накрашенными ногтями. При этом он держал на руках двухлетнего ребенка, который не является его родственником.