В Бразилии поймали серийного убийцу в женской одежде. Он утверждает, что начал убивать уже в 13 лет
В Бразилии арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 16 человек всего за три месяца. В момент задержания он был одет в женскую одежду и носил парик. Сам он утверждает, что убил 80 человек, начав совершать убийства еще в 13-летнем возрасте.
33-летний Жорлан Лопес да Силва был арестован в воскресенье после 48-часовой полицейской операции на северо-востоке Бразилии. По мнению полиции, с конца мая он убил 16 человек.
Предположительно, чтобы ввести полицию в заблуждение, да Силва надел платье, парик, женские сандалии и солнцезащитные очки, а также накрасил ногти. Попытка спрятаться под видом женщины почти сработала. По данным полиции, мужчина ранее проходил мимо правоохранителей в платье, парике, женских сандалиях, солнцезащитных очках и с накрашенными ногтями. При этом он держал на руках двухлетнего ребенка, который не является его родственником.
По версии следствия, да Силва вернулся в дом, где прятался, оставил ребенка, взял револьвер и снова вышел. В этот момент платье сместилось, и полицейские заметили татуировку, по которой смогли его опознать. Ребенок не пострадал. Полиция пока выясняет, каким образом он оказался вместе с подозреваемым, сообщают бразильские СМИ.
Также стало известно, что да Силва заявил полицейским, что начал убивать еще в 13 лет, когда лишил жизни собственного отца. По его словам, за последующие 20 лет его жертвами стали 80 человек. По указанным им сведениям полиции удалось обнаружить как минимум одно тело.