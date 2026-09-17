В Латвии хотят разрешить записываться на службу обороны уже с 17 лет

До сих пор молодые люди, которым исполнялось 18 лет незадолго до отбора, технически теряли возможность подать заявку добровольно и воспользоваться связанными с этим преимуществами. Предполагается, что новый порядок, который уже действует и в других странах НАТО, до достижения 18 лет не будет накладывать на молодых людей никаких юридических обязательств и позволит им лучше планировать свое будущее сразу после окончания средней школы.