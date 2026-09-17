В Латвии хотят разрешить записываться на службу обороны уже с 17 лет
В четверг, 17 сентября, Сейм концептуально поддержал поправки к закону, которые позволят молодым людям добровольно подаваться на государственную службу обороны уже с 17 лет.
Поправки предусматривают, что добровольно подать заявку на военную государственную службу обороны смогут и 17-летние граждане, которым исполнится 18 лет как минимум за шесть месяцев до начала службы. Министерство обороны начнет оценивать их соответствие требованиям службы только после достижения совершеннолетия.
До сих пор молодые люди, которым исполнялось 18 лет незадолго до отбора, технически теряли возможность подать заявку добровольно и воспользоваться связанными с этим преимуществами. Предполагается, что новый порядок, который уже действует и в других странах НАТО, до достижения 18 лет не будет накладывать на молодых людей никаких юридических обязательств и позволит им лучше планировать свое будущее сразу после окончания средней школы.
Выпускной СГО (11.06.26)
На Адажской базе прошла выпускная церемония для военнослужащих Службы государственной обороны, которые начали службу в июле прошлого года.
Законопроект также предусматривает больше гибкости при прохождении службы. Добровольцы смогут менять выбранный вид службы до завершения медицинских проверок.
Кроме того, государственную службу обороны можно будет отложить, если гражданин по важным причинам хочет пройти ее позднее, но не позже достижения 24-летнего возраста. Сейчас максимальный возраст для такой отсрочки составляет 26 лет. Изменения предлагаются для повышения эффективности службы и снижения правовых рисков.
Планируется также усовершенствовать механизм социальных гарантий и компенсаций, уделив особое внимание гражданам Латвии, живущим за границей. Им хотят компенсировать расходы на дорогу не только при приезде в Латвию, но и при возвращении в страну проживания после окончания службы. Кроме того, предполагается покрывать расходы на аренду жилья или гостиницы во время прохождения обязательных медицинских проверок.
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Сейчас закон устанавливает обязанность пройти государственную службу обороны для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение года после достижения 18-летнего возраста. Если молодой человек продолжает получать основное или среднее образование, этот срок отсчитывается после окончания учебного заведения, но служба должна начаться не позже достижения 24 лет.
При этом добровольно пройти службу сейчас могут граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.
Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен принять их еще во втором и третьем чтениях.