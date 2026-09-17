В Литве нашли уже 12 туннелей нелегалов на границе с Беларусью

Ранее агентство BNS сообщало, что из-за инцидента у незаконно вырытого туннеля подал в отставку глава СОГГЛ Рустамас Любаевас. В конце июля на территории Капчяместской заставы, зафиксировав рытье туннеля под государственной границей, четверо пограничников устроили засаду. Нескольких мигрантов пограничники задержали и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников. Утверждается, что одного пограничника даже пытались утащить в Беларусь. Пограничникам пришлось отступить, а нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись на территории Беларуси. СОГГЛ сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.