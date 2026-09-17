В Литве нашли уже 12 туннелей нелегалов на границе с Беларусью
12 туннелей за несколько месяцев обнаружили на литовско-белорусской границе. Для Латвии эта проблема пока выглядит иначе: случаев незаконного подкопа под границей выявлено значительно меньше.
На литовско-белорусской границе в этом году обнаружено 12 незаконно вырытых туннелей для проникновения в Литву, сообщил министр внутренних дел Мартинас Катялинас. «В сфере охраны границы мы видим тревожные тенденции – угроза незаконной миграции растет, а туннели под государственной границей становятся нелегальной альтернативой для проникновения в Литовскую Республику», – сказал он во вторник на заседании Сейма.
По данным министра, с апреля по август этого года на границе Литвы с Беларусью зафиксировано 12 случаев, когда нелегальные мигранты рыли туннели под физическим барьером для проникновения в Литву.
«Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предприняла активные действия для предотвращения этой гибридной угрозы – подготовлен план мероприятий, ведется сотрудничество с Frontex и частными организациями, испытаны георадары, осуществляется закупка специального оборудования для поиска подземных пустот», – сказал Катялинас.
Ранее агентство BNS сообщало, что из-за инцидента у незаконно вырытого туннеля подал в отставку глава СОГГЛ Рустамас Любаевас. В конце июля на территории Капчяместской заставы, зафиксировав рытье туннеля под государственной границей, четверо пограничников устроили засаду. Нескольких мигрантов пограничники задержали и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников. Утверждается, что одного пограничника даже пытались утащить в Беларусь. Пограничникам пришлось отступить, а нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись на территории Беларуси. СОГГЛ сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.
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Как изветно, в Латвии пока обнаружили лишь два подобных туннеля, однако пограничники уверены, что их будет больше. Глава Госпогранохраны Гунтис Пуятс уверен: построить такие сооружения без ведома белорусских служб было невозможно.