В Лиепае закончились деньги на уборку пляжей: тысячи кубометров водорослей оставят гнить

Выброшенные в сентябре на берег водоросли собирать не будут. Их оставят перегнивать естественным путем, сообщает LSM+. "Это естественный процесс для нашего лиепайского побережья. Здесь отлично видно, что эти залежи водорослей — хорошая подкормка для птиц. Причем не только для тех, что живут на побережье, но и для перелетных. Как раз сейчас осень, когда вдоль берега на юг летят большие стаи птиц: они садятся здесь и кормятся перед дальним путем", — рассказывает Представитель Коммунального управления Лиепаи Айгарс Шталс.