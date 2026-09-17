В Лиепае закончились деньги на уборку пляжей: тысячи кубометров водорослей оставят гнить
Почти 8 километров пляжа в Лиепае оказались покрыты водорослями, но у города закончились деньги на их уборку. На очистку уже потратили 167 000 евро - почти вдвое больше запланированного.
Почти восемь километров пляжа в Лиепае застелила 20-метровая полоса водорослей. В этом году их больше обычного. Из-за запаха и трудностей с выходом к воде мнения отдыхающих разделились. "Мне все равно — я в море не плаваю. Другим наверняка мешают — они жалуются, что в море не войти", — говорит лиепайчанин Андрей. Зато турист из Финляндии Оула считает, что это "просто запах моря", к которому он привык.
Выброшенные в сентябре на берег водоросли собирать не будут. Их оставят перегнивать естественным путем, сообщает LSM+. "Это естественный процесс для нашего лиепайского побережья. Здесь отлично видно, что эти залежи водорослей — хорошая подкормка для птиц. Причем не только для тех, что живут на побережье, но и для перелетных. Как раз сейчас осень, когда вдоль берега на юг летят большие стаи птиц: они садятся здесь и кормятся перед дальним путем", — рассказывает Представитель Коммунального управления Лиепаи Айгарс Шталс.
В нынешнем сезоне водоросли убирали четырежды — вывезли больше 15 000 кубометров. Это обошлось в 167 тысяч евро вместо запланированных 90. Бюджет исчерпан, так что до конца года берег чистить больше не будут.
"На следующий год Коммунальное управление запросит как минимум столько же. Думаю, мы запланируем даже больше средств в городском бюджете, чтобы обеспечить вывоз морских водорослей", — сказал Шталс.
Прогулки по пляжу безопасны и сейчас. Но задерживаться в гуще водорослей спциалисты не советуют. По словам старшего специалиста Инспекции здравоохранения Элины Крастини, в этих залежах водорослей идут процессы разложения и размножения микроорганизмов. "К тому же, они привлекают птиц — ворон и чаек. Из-за этого возникает риск фекального загрязнения. Поэтому не стоит трогать их руками, ходить босиком или пускать туда домашних животных", — предупреждает Крастиня.