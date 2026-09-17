Сейм вмешался: оставшимся без дома людям будут предоставлять временное жилье на срок до пяти лет

Законопроект предусматривает, что в случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, а восстановить его в течение одного года невозможно, временное жилое помещение будет предоставляться человеку до возобновления эксплуатации дома или его части, но не более чем на пять лет.