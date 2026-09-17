Сейм вмешался: оставшимся без дома людям будут предоставлять временное жилье на срок до пяти лет
Сейм в окончательном чтении принял поправку к закону "О помощи в решении жилищных вопросов", предусматривающую более длительную помощь самоуправления жителям в случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, а восстановить здание в течение одного года невозможно.
Сейчас закон предусматривает, что самоуправление предоставляет человеку временное жилое помещение до восстановления квартиры или дома, но не более чем на один год. Практика показывает, что в отдельных случаях этого срока недостаточно, поскольку техническое обследование жилого дома, проектирование, привлечение финансирования, проведение закупок и восстановительные работы могут занять несколько лет.
Законопроект предусматривает, что в случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, а восстановить его в течение одного года невозможно, временное жилое помещение будет предоставляться человеку до возобновления эксплуатации дома или его части, но не более чем на пять лет.
Законопроект был разработан после оценки выявленных на практике проблем, ставших особенно актуальными после взрыва газового баллона 31 декабря 2020 года в доме на улице Мелнсила, 2, и взрыва газопровода 2 января 2026 года в многоквартирном жилом доме в Риге на улице Баускас, 15.
"Опыт Рижского самоуправления показывает, что в отдельных случаях установленного сейчас годичного срока недостаточно для завершения восстановления дома и возвращения жителей в свои квартиры", - отмечают авторы законопроекта.
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