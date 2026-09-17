500 латвийцев получат бесплатную консультацию врача по результатам анализов - нужно успеть записаться
Чтобы призвать жителей к своевременной заботе о здоровье и способствовать пониманию своих результатов лабораторных исследований, в рамках месяца профилактики Veselības centru apvienība (VCA) с 17 сентября бесплатно предоставит жителям 500 удаленных консультаций врачей для разъяснения результатов анализов.
"Этой инициативой мы хотим способствовать пониманию населением профилактики как регулярной и доступной каждому возможности для заботы о своем здоровье, а также призвать своевременно оценивать риски здоровья и использовать возможности профилактики", - рассказывает Алла Силова, медицинский директор Veselības centru apvienība.
"Инструменты искусственного интеллекта могут помочь объяснить значение отдельных показателей анализов, однако для оценки лабораторных результатов необходим профессиональный взгляд врача. Врач, учитывая общее состояние здоровья, симптомы и другие существенные факторы, может полноценно интерпретировать результаты и рекомендовать дальнейшие действия. Консультация врача, во-первых, поможет понять и уменьшить беспокойство о причинах отклонения каких-либо показателей результатов анализов от нормы и при этом вовремя заметить возможные риски. Во-вторых, во время консультаций можно будет получить ответ на вопрос "что мне делать дальше?". В случае необходимости врач даст рекомендации для дальнейших действий - посещения специалиста, более углубленного обследования состояния здоровья", - поясняет Алла Силова.
Во время 500 бесплатных консультаций врач оценит представленные результаты лабораторных исследований, разъяснит наиболее существенные показатели, даст рекомендации для дальнейших действий и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для углубленной оценки состояния здоровья.
"Во взрослом возрасте желательно как минимум один раз в год делать анализ полной картины крови, включая маркеры внутренних органов — печени (ALAT, ASAT), почек (креатинин, скорость гломерулярной фильтрации, мочевина), поджелудочной железы (липаза, амилаза). Результаты анализов не стоит оценивать только по принципу, повышен показатель или понижен. Важно понять, насколько велико отклонение, каковы остальные показатели и каково возможное влияние других факторов здоровья на результат", - дополняет врач Яна Осите, заведующая лабораторией Centrālā laboratorija, поясняя, почему важно обсудить результаты анализов со специалистом, и напоминая, что с врачом результаты нужно обсудить не позже чем в течение месяца после анализов.
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"Данные недавно проведенного опроса свидетельствуют, что почти 33% жителей указывают нехватку времени как одно из важнейших препятствий для профилактического ухода за здоровьем. Поэтому консультации можно будет получить дистанционно, быстро и удобно, предварительно сделав запись в желательное для себя время", - обращает внимание Алла Силова.
Как записаться на бесплатную консультацию?
Количество мест ограничено, бесплатная 20-минутная консультация врача для объяснения результатов анализов будет доступна первым 500 клиентам. Подать заявку на консультацию можно в электронном виде, выбрав наиболее подходящее для себя время консультации. Больше информации здесь.
Что включает в себя удаленная консультация?
Для консультации нужно подготовить наиболее актуальные результаты анализов крови, желательно такие, которые были проведены не раньше чем за последний месяц.
В ходе консультации врач оценит результаты представленных лабораторных исследований, разъяснит наиболее существенные показатели, даст рекомендации для дальнейших действий и при необходимости направит к специалистам для углубленной оценки состояния здоровья. Консультация не является услугой неотложной медицинской помощи и не заменяет очный визит, если необходим осмотр. Консультация не включает выписывание рецептов и выдачу направлений.