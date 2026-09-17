500 латвийцев получат бесплатную консультацию врача по результатам анализов - нужно успеть записаться

"Инструменты искусственного интеллекта могут помочь объяснить значение отдельных показателей анализов, однако для оценки лабораторных результатов необходим профессиональный взгляд врача. Врач, учитывая общее состояние здоровья, симптомы и другие существенные факторы, может полноценно интерпретировать результаты и рекомендовать дальнейшие действия. Консультация врача, во-первых, поможет понять и уменьшить беспокойство о причинах отклонения каких-либо показателей результатов анализов от нормы и при этом вовремя заметить возможные риски. Во-вторых, во время консультаций можно будет получить ответ на вопрос "что мне делать дальше?". В случае необходимости врач даст рекомендации для дальнейших действий - посещения специалиста, более углубленного обследования состояния здоровья", - поясняет Алла Силова.