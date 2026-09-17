"Дралась, как с динозавром": женщина выжила после нападения 4-метровой акулы и узнала правду лишь спустя три месяца
Обычное утреннее плавание у одного из самых известных пляжей Сиднея едва не закончилось трагедией. Лиа Стюарт пережила нападение огромной белой акулы, потеряла руку и провела больше недели в искусственной коме. Однако только спустя три месяца женщина узнала еще одну деталь того дня.
"Я не позволю тебе забрать меня у дочери"
Все произошло 13 июня на пляже Куджи в восточной части Сиднея. Учительница и молодая мать Лиа Стюарт заканчивала свое обычное плавание, когда на нее напала большая белая акула длиной около четырех метров. Позже Стюарт рассказывала, что акула оказалась всего примерно в 30 сантиметрах от ее лица и потащила ее под воду. В тот момент женщина думала прежде всего о маленькой дочери, сообщает People.
Лиа решила сопротивляться. Женщина снова и снова била акулу, пока та наконец не отпустила ее.
"Это было как драться с динозавром. Она была огромной. Будто бьешь кирпичную стену", - вспоминала Стюарт.
Несколько случайностей, без которых она могла не выжить
Неподалеку в тот момент оказался 25-летний добровольный спасатель Чарли Верко. Он тренировался на доске и заметил, что в воде происходит что-то странное. По его словам, вода вокруг женщины была в крови, а сама Лиа на несколько секунд исчезла под водой. Верко добрался до нее и помог выбраться. Несмотря на тяжелейшие травмы, Лиа смогла ухватиться за крепление на его доске. Но борьба за ее жизнь только начиналась.
После того как женщину доставили на берег, спасатели и случайно оказавшийся там врач начали реанимационные мероприятия. Поблизости также находились сотрудники полиции, у которых были медицинские жгуты - с их помощью удалось уменьшить массивную кровопотерю. Только значительно позже Стюарт выяснила, насколько критической была ситуация.
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О том, что ее сердце остановилось, она узнала через три месяца
В сентябре Лиа призналась, что еще за две недели до нового интервью вообще не знала одного из самых страшных фактов своего спасения.
"Мое сердце действительно остановилось, когда меня несли к машине скорой помощи. Мне делали сердечно-легочную реанимацию и дышали за меня", - рассказала она.
По словам Стюарт, в тот день было множество моментов, когда буквально несколько секунд и присутствие нужного человека определяли, останется ли она жива.
Люди, которые спасали ее после нападения, позже признались, что практически не рассчитывали на благополучный исход.
"Они действительно не думали, что я доеду до больницы. И я действительно едва до нее доехала", - рассказывала женщина.
Когда некоторые из спасателей увидели Лиа несколько недель спустя, они с трудом ее узнали и не могли поверить, что она уже разговаривает и ходит.
Десять дней в коме и ампутация руки
Нападение привело к катастрофической кровопотере и многочисленным тяжелым травмам рук и ног. В больнице Лиа перенесла несколько операций. Часть левой руки пришлось ампутировать. Женщину подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в медикаментозную кому. Около десяти дней она практически не приходила в сознание.
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Когда врачи наконец смогли уменьшить уровень седации и ненадолго разбудить пациентку, ее первыми словами, обращенными к матери и партнеру Фернандо, стали: "Я люблю вас". Сразу после этого Лиа спросила о своей годовалой дочери Огаст - она хотела убедиться, что с ребенком все в порядке. Для семьи скорость ее восстановления оказалась неожиданной. Брат женщины тогда говорил, что происходящее кажется им настоящим чудом.
Рана на ноге до сих пор не зажила
Хотя внешне Лиа уже может ходить и разговаривать, последствия нападения остаются серьезными. Особенно сильно пострадала ее нога. В сентябре женщина рассказала, что рана все еще остается открытой.
"О моей ноге почти никто не говорит, потому что ее не видно, но акула вырвала из нее огромный кусок", - объяснила Стюарт.
Впереди ее ждут дальнейшее лечение и длительная реабилитация.
На помощь семье после нападения люди пожертвовали более 500 000 долларов. Позже сбор решили остановить - Стюарт поблагодарила знакомых и совершенно незнакомых людей, поддержка которых, по ее словам, позволила семье остаться в своем доме и планировать дальнейшее лечение.
В океан она пока возвращаться не собирается
Несмотря на произошедшее, Лиа говорит о будущем довольно определенно. Как только состояние ноги позволит ей полноценно заниматься восстановлением, она хочет становиться сильнее и возвращаться к привычной жизни. С океаном все сложнее. "Возможно, в океан я больше не пойду, но я очень хотела бы снова плавать в бассейне", - призналась она.
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Сама Стюарт теперь говорит, что получила "второй шанс на жизнь" и не намерена его упускать.