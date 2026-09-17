"Дралась, как с динозавром": женщина выжила после нападения 4-метровой акулы и узнала правду лишь спустя три месяца

Неподалеку в тот момент оказался 25-летний добровольный спасатель Чарли Верко. Он тренировался на доске и заметил, что в воде происходит что-то странное. По его словам, вода вокруг женщины была в крови, а сама Лиа на несколько секунд исчезла под водой. Верко добрался до нее и помог выбраться. Несмотря на тяжелейшие травмы, Лиа смогла ухватиться за крепление на его доске. Но борьба за ее жизнь только начиналась.