Автоводителям объявили важную информацию относительно ремонта на мосту через Лиелупе

За время эксплуатации из-за коррозии стали на нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате воздействия транспортного средства была повреждена стойка фермы, что также повлияло на несущую способность моста. Поврежденные конструкции укрепят новыми стальными элементами. Эти работы можно выполнять только при отсутствии транспортной нагрузки, поэтому мост будет закрыт.