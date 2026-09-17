Автоводителям объявили важную информацию относительно ремонта на мосту через Лиелупе
В связи с перерывом в ремонтных работах до конца этой недели мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе (A9) будет открыт для движения в ночное время. Однако со следующего понедельника работы возобновятся, и с 21 по 25 сентября мост будет закрыт для движения по ночам с 19:50 до 05:50.
В эти дни водителям следует закладывать дополнительное время на дорогу. Объехать закрытый мост можно будет по Вентспилсскому шоссе (A10) и автодороге Калнциемс — Кудра (P101), через Елгаву по автодороге Елгава — Калнциемс (P99) и улице Лока магистрале в Елгаве, а также по Елгавскому шоссе (A8) и автодороге Елгава (Тушки) — Тукумс (P98).
За время эксплуатации из-за коррозии стали на нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате воздействия транспортного средства была повреждена стойка фермы, что также повлияло на несущую способность моста. Поврежденные конструкции укрепят новыми стальными элементами. Эти работы можно выполнять только при отсутствии транспортной нагрузки, поэтому мост будет закрыт.
Ремонт моста проводится в рамках обновления дорожного покрытия на участке Лиепайского шоссе от моста через Лиелупе до перекрестка с автодорогой P98 — с 24,37-го по 37,73-й километр и с 38,63-го по 39,13-й километр. На участке проведут выравнивающее фрезерование, уложат верхний слой асфальтобетона, обустроят обочины и нанесут дорожную разметку.