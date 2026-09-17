Франция выдвинула снятый в Латвии фильм на "Оскар"
Франция выдвинула на "Оскар" новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр", значительная часть съемок которого прошла в Риге с участием латвийских актеров.
Франция выдвинула фильм живущего в эмиграции российского режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом говорится в сообщении Национального центра кино и анимации Франции (CNC).
Решение принял французский "оскаровский" комитет после обсуждений с продюсерами, международными агентами по продаже фильмов и дистрибьюторами в США. В финальный список претендентов вошли пять картин. "Минотавр" Звягинцева был создан при сотрудничестве с французскими продюсерскими компаниями.
Фильм рассказывает о директоре компании, которой предстоит масштабное сокращение сотрудников. От руководителя требуют отправить 14 человек на войну. Одновременно он узнает, что его жена завела роман с другим мужчиной.
В производстве картины участвовали французские компании MK Productions и CG Cinéma, латвийская Forma Pro Films и немецкая Razor Film Produktion. Съемки фильма проходили осенью 2025 года в Риге.
Главные роли в "Минотавре" исполнили Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева. В фильме также снялись латвийские актеры Юрис Жагарс, Михаил Самодахов, Владимир Гориславец и другие.
"Минотавр" уже получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля.
15 декабря Американская киноакадемия объявит короткий список из 15 фильмов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Номинанты будут объявлены 21 января.
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99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года. В латвийских кинотеатрах "Минотавр" начнут показывать 16 октября.