Франция выдвинула снятый в Латвии фильм на "Оскар"

Решение принял французский "оскаровский" комитет после обсуждений с продюсерами, международными агентами по продаже фильмов и дистрибьюторами в США. В финальный список претендентов вошли пять картин. "Минотавр" Звягинцева был создан при сотрудничестве с французскими продюсерскими компаниями.