Одна из самых красивых птиц Латвии балансирует на грани исчезновения

Серые вороны сами строят себе гнезда, всеядны и привыкают к людям в городах. Это хороший пример пластичности - этих птиц не пугают ни погода, ни отсутствие дупел, ни даже отсутствие еды, потому что вороны всегда что-то найдут. В свою очередь птицы-насекомоядные, такие как сизоворонка, не так пластичны, поэтому выжить им значительно труднее. "Еще до прошлого года я избегал четких прогнозов, чтобы не выглядеть пессимистично и не расстраивать людей. Еще в далеком 1998 году были опасения по поводу исчезновения сизоворонок, и никто не думал, что они еще будут гнездиться у нас в 2025 году. Но они гнездятся! И в этом году сизоворонки вернулись в пририжские леса. Видя то, как в последние годы снижаются многие показатели - в Латвию возвращается меньше птиц, образуется меньше пар, рождается меньше птенцов -, можно сказать: да, больше нет оснований для солнечного оптимизма", - обрисовывает суровую реальность Эдмунд Рачинскис. Мир меняется, и требовательным видам выжить в нем становится все сложнее.