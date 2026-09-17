Одна из самых красивых птиц Латвии балансирует на грани исчезновения
Сизоворонка живет в Латвии веками, но сейчас в стране гнездится всего несколько пар. Существуют опасения, что вскоре эта красивая птица останется только в сказках. О том, как идут дела у сизоворонок, рассказывает орнитолог Эдмунд Рачинскис.
Досье сизоворонки
- Сизоворонка (Coracias garrulus) относится к отряду ракшеобразных и семейству сизоворонковых. Обычные серые вороны относятся к отряду воробьинообразных, поэтому они не являются родственниками. Ближайшие родичи сизоворонки - зимородки и щурки, но из-за пропорций тела, размера и грубого голоса издалека она напоминает ворону.
- До конца 19 века сизоворонку в Латвии называли синей вороной. Только в первой половине 20 века ее начали называть также зеленой вороной, и это вводящее в заблуждение название прижилось. Этому нет понятного объяснения, так как оперение птицы синеватое. Из-за яркого внешнего вида в 18 веке сизоворонку называли даже курземским попугаем.
- Сизоворонка зимует на юге Африки и каждый год преодолевает более 9000 км в одном направлении, чтобы провести лето здесь - в Латвии. Здесь она находится всего около четырех месяцев, с мая по август, пока растут птенцы. Можно сказать, что большую часть своей жизни эти птицы проводят в пути, причем опасном и трудном - пересекая Средиземное море, пустыню Сахара и Африканский континент.
- Птицы семейства сизоворонковых образуют моногамные пары и гнездятся в дуплах деревьев. Так как в лесах не хватает естественных больших дупел, выдолбленных дятлами, практически все гнездящиеся в Латвии сизоворонки живут в специально размещенных и защищенных орнитологами дуплянках. Возможно, без помощи людей эта красивая, яркая птица в Латвии уже исчезла бы.
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Латвийская экзотика
Сизоворонка такая красивая и яркая, что ее невозможно перепутать с другими птицами.
"Я изучаю сизоворонок 28 лет, и мне до сих пор кажется, что это экзотические птицы, которые скорее характеризуют далекие теплые края, а не Латвию", - говорит орнитолог Эдмунд Рачинскис.
В архивах видно, что в Латвии сизоворонки упоминаются уже в 18 веке, в 19 веке она также упоминается как часто встречающийся и обычный для Латвии вид. До середины 20 века сизоворонки встречались по всей Латвии, за исключением крупных лесных массивов и болот. Этих птиц можно было заметить на опушках, вырубках и даже у сельских домов, где они удобно устраивались в скворечниках. С 50-х и 60-х годов прошлого века численность сизоворонок сокращается - возможно, из-за интенсивного сельского хозяйства и пестицидов. резко сократился их главный источник пищи - жуки и кузнечики -, а также изменился ландшафт. Раньше поля были меньше, с отдельными деревьями, группами деревьев, пастбищами, теперь поля большие, там растут монокультуры, а скот больше находится на фермах, а не на пастбищах.
Суровая статистика
В прошлом году впервые за всю историю современных наблюдений сизоворонки не гнездились на Адажском полигоне. Кроме того, статистика 2025 года показывает, что в прошлом году было всего шесть успешных мест гнездования.
"Это сурово, ведь еще в 2023 и 2024 годах наблюдалось 12 гнезд. В 2011 году было зарегистрировано 25 гнезд, но с тех пор сизоворонок становится все меньше. Это означает, что за 15 лет количество известных гнезд сократилось в 3,5 раза. В целом это не новая тенденция, так как продолжается постепенное снижение численности этих птиц", - говорит орнитолог.
Это звучит трагично, но если посмотреть на ситуацию в более длительном периоде, видно, что это скачкообразный и постепенный спад. Например, в Эстонии сизоворонок больше нет, они исчезли около 2011 года. С тех пор наша пририжская популяция является самой северной из известных популяций сизоворонок. В Литве ситуация похожа на нашу - в прошлом году было шесть, в позапрошлом девять пар. Там сизоворонок тоже становится меньше. В свою очередь в Польше в 2024 году наблюдалось всего две пары этих птиц. "Это не только проблема Латвии - популяция сизоворонок сокращается во многих странах", - говорит специалист.
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Почему так происходит?
Нет одного конкретного врага или причины, скорее на популяцию этих птиц влияет совокупность обстоятельств. Во-первых, пути миграции сизоворонок очень длинные, они зимуют почти на самом юге Африки и каждый год совершают перелет длиной в тысячи километров, где хватает опасностей. Известно, что на Ближнем Востоке весной люди охотятся на всех птиц, которых встречают, к сожалению, и на сизоворонок. Поэтому выживает и возвращается из далекой Африки все меньше взрослых птиц, следовательно, меньше пар приступает к гнездованию.
Многим парам не удается вырастить птенцов - и по этой причине численность сизоворонок продолжает снижаться. Причиной может быть недостаточный объем пищи - сизоворонки насекомоядны и питаются именно крупными насекомыми. Еще одна причина заключается в том, что пририжская популяция мала и изолирована, не хватает обмена генами с другими сизоворонками. Все известные гнездящиеся птицы в последние годы имеют местное происхождение, то есть приходятся друг другу родственниками. Сизоворонки верны одному месту гнездования - они всегда возвращаются в свой дом.
Все эти факторы в будущем могут оказать негативное влияние как на размножение сизоворонок, так и на выживание птенцов. "Что могли, то мы, Латвийское орнитологическое общество, делали. Мы пришли к выводу, что не хватает старых деревьев с дуплами, и решили это, установив дуплянки. Через некоторое время проблемы стали создавать хищники, особенно куницы. Это мы тоже решили - придумали, как можно защитить дуплянки. Но все равно количество сизоворонок продолжает сокращаться", - признает орнитолог.
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Долгое и опасное возвращение домой
"Более крупные популяции сизоворонок в Европе находятся к югу от Карпат, например, в Венгрии. Возможно, там лучше климат, больше пищи, но и там орнитологи вешают дуплянки и следят за статистикой птиц", - рассказывает Эдмунд Рачинскис..
Серые вороны сами строят себе гнезда, всеядны и привыкают к людям в городах. Это хороший пример пластичности - этих птиц не пугают ни погода, ни отсутствие дупел, ни даже отсутствие еды, потому что вороны всегда что-то найдут. В свою очередь птицы-насекомоядные, такие как сизоворонка, не так пластичны, поэтому выжить им значительно труднее. "Еще до прошлого года я избегал четких прогнозов, чтобы не выглядеть пессимистично и не расстраивать людей. Еще в далеком 1998 году были опасения по поводу исчезновения сизоворонок, и никто не думал, что они еще будут гнездиться у нас в 2025 году. Но они гнездятся! И в этом году сизоворонки вернулись в пририжские леса. Видя то, как в последние годы снижаются многие показатели - в Латвию возвращается меньше птиц, образуется меньше пар, рождается меньше птенцов -, можно сказать: да, больше нет оснований для солнечного оптимизма", - обрисовывает суровую реальность Эдмунд Рачинскис. Мир меняется, и требовательным видам выжить в нем становится все сложнее.