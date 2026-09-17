Интернет взорвало фото с Трампом якобы целующим помощницу, которой он подарил 45 000 долларов

Ранее сообщалось, что Трамп подарил по 45 000 долларов наличными Натали Харп и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, "пользующимся его доверием". Об этом написала The Washington Post. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как "денежный подарок к празднику". Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. По его словам, президент США "давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения".