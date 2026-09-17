Интернет взорвало фото с Трампом якобы целующим помощницу, которой он подарил 45 000 долларов
Фото, на котором Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Харп на поле для гольфа, стремительно разошлось в соцсетях. Однако внимательные пользователи обнаружили детали, которые заставили усомниться в подлинности снимка.
Социальные сети стремительно распространяют фотографию, на которой, как утверждается, президент США Дональд Трамп целует свою помощницу Натали Харп на поле для гольфа. Снимок вызвал волну обсуждений и предположений о возможных романтических отношениях между ними. Однако подлинность фотографии оказалась под серьезным вопросом.
На распространяющемся снимке виден похожий на Трампа мужчина в белой рубашке и светлых брюках, который обнимает блондинку в белой одежде. В руке женщины находится клюшка для гольфа, а на заднем плане видны поле для гольфа и гольф-кар.
В интернете распространяются как минимум две версии изображения. Одна из них размытая и имеет низкое качество, тогда как вторая значительно четче и содержит больше деталей. Именно качественная версия вызвала наибольшие подозрения.
Here is Trump kissing Natalie Harp both Original and AI Enhanced side-by-side. I'm just wondering what first lady Melania and son Barron are thinking right now pic.twitter.com/XAfuVOnIqy— JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) September 15, 2026
Внимательные пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что рука женщины на снимке, по всей видимости, имеет шесть пальцев. Кроме того, пользователи заметили другие необычные детали, в том числе неестественно выглядящие клюшки для гольфа и элементы изображения, которые могут указывать на использование искусственного интеллекта.
Фактчекеры издания Lead Stories проверили более четкую версию фотографии с помощью нескольких инструментов. Система Hive Moderation оценила ее как изображение, которое с вероятностью 99,9% было создано искусственным интеллектом. Другой анализ также обнаружил цифровой признак, указывающий на генерацию изображения с помощью ИИ.
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При этом экспертам не удалось таким же образом доказать, что размытая версия фотографии также была создана искусственным интеллектом. Lead Stories проверило ее с помощью нескольких инструментов для обнаружения ИИ, однако они не выявили убедительных признаков искусственной генерации.
Это, впрочем, не означает, что размытая фотография является настоящей.
Фактчекерам удалось установить, что одна из самых ранних найденных публикаций размытой версии изображения появилась в Threads 14 сентября. Автор публикации не указал ни фотографа, ни СМИ, из которого якобы было взято фото. Вскоре после этого снимок начал распространяться на других платформах.
Тем временем Белый дом заявил, что распространяемая в социальных сетях фотография является подделкой.
35-летняя Натали Харп является одной из ближайших сотрудниц Трампа и его исполнительным помощником. В последнее время она регулярно появляется рядом с президентом, а также сопровождала его во время поездок на гольф и зарубежных визитов. Именно ее частое присутствие рядом с американским президентом, вероятно, стало одной из причин, по которой появившаяся в интернете фотография привлекла столь большое внимание.
Ранее сообщалось, что Трамп подарил по 45 000 долларов наличными Натали Харп и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, "пользующимся его доверием". Об этом написала The Washington Post. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как "денежный подарок к празднику". Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. По его словам, президент США "давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения".