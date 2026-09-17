Эксперты объяснили, почему пенсионеры в Латвии живут так бедно
В Латвии риск бедности среди пожилых людей значительно превышает средний показатель по Европейскому союзу (ЕС). Между тем в среднем по ЕС именно жители старше 65 лет меньше всего подвержены риску бедности или социальной изоляции. На это указывают в своем комментарии эксперты Luminor.
Данные Eurostat показывают, что в ЕС самый высокий риск бедности или социальной изоляции зарегистрирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 26%, а самый низкий — среди жителей в возрасте от 65 лет — 19%. В большинстве стран ЕС пожилой возраст обычно связан с относительно более стабильным финансовым положением, чем молодость или средний возраст.
Однако в Латвии ситуация иная. Риску бедности или социальной изоляции подвержены 42% жителей Латвии в возрасте от 65 лет — это более чем в два раза выше среднего показателя по ЕС. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему росту: в 2023 году этот показатель составлял 41%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Это означает, что почти каждому второму пожилому жителю Латвии не хватает доходов, чтобы без опасений покрывать повседневные потребности, не говоря уже о непредвиденных расходах, например на медицинское обслуживание.
"Финансовое положение после достижения пенсионного возраста является частью долгосрочного финансового планирования, в рамках которого человек может существенно повлиять на уровень своих будущих доходов. Дополнительные накопления, созданные на втором и третьем пенсионных уровнях, а также с помощью инвестиций, могут смягчить падение доходов, которое неизбежно происходит после завершения активной трудовой деятельности. Гарантированная государством пенсия редко позволяет сохранить доходы, сопоставимые с прежним уровнем жизни", - отмечают эксперты.
Ситуацию осложняют и демографические изменения. Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится около 2,5 работающих, однако при сохранении нынешних тенденций рождаемости к 2050 году этот показатель может сократиться примерно до 1,3 работающего на одного пенсионера. Одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, которая сейчас в Латвии составляет в среднем 75,5 года, свидетельствуют данные ЦСУ.
"Это означает, что в будущем пенсионеров будет относительно больше, а работающих, за счет которых финансируется государственная пенсионная система, — меньше. При этом период жизни после выхода на пенсию для каждого человека может стать продолжительнее", - подводят итог специалисты.