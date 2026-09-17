Эксперты объяснили, почему пенсионеры в Латвии живут так бедно

Однако в Латвии ситуация иная. Риску бедности или социальной изоляции подвержены 42% жителей Латвии в возрасте от 65 лет — это более чем в два раза выше среднего показателя по ЕС. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему росту: в 2023 году этот показатель составлял 41%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Это означает, что почти каждому второму пожилому жителю Латвии не хватает доходов, чтобы без опасений покрывать повседневные потребности, не говоря уже о непредвиденных расходах, например на медицинское обслуживание.