В Латвии опубликовали новый список компаний, торгующих с Россией и Беларусью
Центральное статистическое управление Латвии (CSP) 17 сентября обновило публичный список зарегистрированных в стране компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их из этих стран. В перечень вошли 160 предприятий.
CSP впервые опубликовало такой перечень 20 августа, а 17 сентября данные были обновлены. Информацию готовит Служба государственных доходов (VID), а публикует Центральное статистическое управление. В дальнейшем список планируется обновлять раз в месяц, ориентировочно в третью неделю месяца.
В августовском списке - 160 компаний
В опубликованном файле за август указаны 160 зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ.
Среди них есть как малоизвестные предприятия, так и компании, названия которых хорошо знакомы в Латвии. В частности, в перечне находятся Grindeks AS, Olpha AS, Puratos Latvia SIA, Trialto Latvia SIA, Lauma Fabrics SIA, Lauma Lingerie AS, Aizkraukles saldumi SIA, Pernod Ricard Eastern Europe Operations SIA, Rīgas stikls SIA, Pars termināls SIA, Duty Free Trading Latvija SIA и другие.
Из списка нельзя понять, торговала компания с Россией или Беларусью
В таблице указаны только регистрационный номер компании, ее название, год и месяц. Отдельной информации о стране для каждой компании нет. Поэтому невозможно определить, например, экспортировала ли конкретная компания товары в Россию, ввозила ли товары из России, работала ли с Беларусью или речь шла о другой из четырех возможных комбинаций. Также в списке нет информации о стоимости сделок, количестве товаров и конкретной продукции.
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Сам CSP формулирует перечень именно как список зарегистрированных в Латвии компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их из этих государств.
Данные берутся из таможенных деклараций
Из пояснения к опубликованному файлу следует, что список составляется на основании таможенных деклараций, оформленных в Латвии.
Для экспорта учитываются идентификационный номер и название экспортера, а также код страны назначения. Для импорта - данные импортера и код страны отправления или экспорта товара.
Это означает, что в случае импорта речь идет именно о стране, откуда товар был отправлен или экспортирован, а не обязательно о стране его происхождения.
В список включают только те предприятия, идентификационные номера которых соответствуют зарегистрированным в Латвии коммерческим обществам.
Почему эти данные вообще начали публиковать
Обязанность раскрывать такую информацию появилась после изменений в Законе о поддержке гражданского населения Украины.
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Сейм принял поправки 18 июня 2026 года. Согласно новой статье 24 закона, VID должен готовить и передавать CSP данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют товары из этих стран. CSP, в свою очередь, обязан публиковать эти сведения раз в месяц.
Речь идет о названии предприятия и идентификационном номере экспортера или импортера. Для этих сведений законодатель специально отменил обычно действующее ограничение на разглашение налоговой информации.
Следующее обновление с данными за сентябрь CSP планирует опубликовать в октябре, ориентировочно в третью неделю месяца.