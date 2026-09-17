В Латвии опубликовали новый список компаний, торгующих с Россией и Беларусью

В таблице указаны только регистрационный номер компании, ее название, год и месяц. Отдельной информации о стране для каждой компании нет. Поэтому невозможно определить, например, экспортировала ли конкретная компания товары в Россию, ввозила ли товары из России, работала ли с Беларусью или речь шла о другой из четырех возможных комбинаций. Также в списке нет информации о стоимости сделок, количестве товаров и конкретной продукции.