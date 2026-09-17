Канада может стать первым "ассоциированным членом" ЕС - Трамп пригрозил Европе тяжелыми пошлинами
Канада и Евросоюз обсуждают беспрецедентное сближение, которое уже вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Однако речь не идет о вступлении Канады в ЕС в обычном понимании. Брюссель предлагает создать для Оттавы совершенно новый статус "ассоциированного члена", которого сейчас вообще не существует в законодательстве Евросоюза.
Что именно предложили Канаде
16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления о положении дел в Евросоюзе заявила, что хочет "открыть дверь" для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС. В зале Европарламента в Страсбурге в этот момент присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни.
Фон дер Ляйен предложила значительно расширить уже существующее сотрудничество, которое сегодня в значительной степени строится на торговом соглашении CETA.
Новая модель получила рабочее название Alliance for the Future - "Альянс будущего". Среди направлений, которые Евросоюз и Канада хотят развивать совместно, называются оборонная промышленность, искусственный интеллект, энергетика, критически важные полезные ископаемые, аккумуляторные технологии, кибербезопасность, квантовые технологии, производство и сотрудничество в Арктике.
После встречи с Карни его канцелярия также сообщила, что стороны намерены перейти от CETA к "гораздо более сильному и амбициозному альянсу". Отдельно обсуждаются оборона, энергетическая безопасность, космические технологии, ИИ, финансовые услуги и цифровая торговля.
Но Канада не собирается становиться обычным членом ЕС
За несколько дней до выступления фон дер Ляйен Марк Карни заявил:
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"Мы не стремимся стать членом Европейского союза", - сказал он 13 сентября, добавив, что Оттава хочет договориться с Брюсселем об особом союзе.
Более того, полноценное вступление Канады в ЕС по действующим правилам невозможно. Статья 49 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность подачи заявки на членство для "европейского государства". Канада под это условие не подпадает. Поэтому обсуждаемое "ассоциированное членство" - совершенно другой механизм.
Такого статуса в ЕС сейчас вообще нет
Формального статуса "ассоциированного члена Евросоюза" в действующих договорах ЕС не существует. Канада действительно могла бы стать первой страной, для которой была бы разработана подобная модель. Пока не определено даже то, какие именно права и обязанности она получит.
Reuters отмечает, что решение в любом случае не может принять одна фон дер Ляйен. Для реализации идеи потребуются переговоры и согласие стран ЕС. По данным агентства, предложение стало неожиданностью даже для части европейских дипломатов.
Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами
Реакция президента США последовала практически сразу. Комментируя возможное ассоциированное членство Канады, Дональд Трамп заявил, что может расценить такой шаг как "враждебный акт". Он также назвал саму перспективу сближения Канады с ЕС "смехотворной", а Канаду - "ужасным торговым партнером". При этом Трамп связал возможный ответ США с тем, какие намерения Вашингтон увидит в действиях Евросоюза.
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"Если намерения хорошие - все нормально. Если плохие - мы введем очень высокие пошлины на Европу", - заявил американский президент.
Он также допустил ограничение торговли США с Европой в некоторых сферах.
Reuters приводит еще более жесткую формулировку Трампа: если он сочтет решение ЕС враждебным, США могут ввести "очень серьезные пошлины" либо прекратить торговлю с Европой по ряду направлений.
Отношения США и Канады уже резко ухудшились
История с Евросоюзом происходит на фоне продолжающегося торгового конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Карни ранее объявил курс на диверсификацию экономических связей Канады и сокращение чрезмерной зависимости от торговли с США. В сентябре он говорил о создании особого экономического и оборонного союза с ЕС и необходимости большей "стратегической автономии".
Канада уже стала первой неевропейской страной, присоединившейся к европейской оборонной инициативе SAFE. Это произошло в феврале 2026 года.
16 сентября, в тот же день, когда фон дер Ляйен выступила с предложением об ассоциированном членстве, Трамп подписал отдельный меморандум, направленный на ограничение закупок канадских товаров американскими федеральными структурами. Белый дом объяснил это канадской политикой Buy Canadian и ограничениями, с которыми, по утверждению администрации США, сталкиваются американские компании на канадском рынке госзакупок.
Что будет дальше
Пока предложение фон дер Ляйен скорее обозначает направление, в котором Брюссель и Оттава хотят двигаться, чем готовую юридическую конструкцию. Не определены ни условия ассоциированного членства, ни объем доступа Канады к европейскому рынку, ни возможные обязательства Оттавы перед ЕС.
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Следующий важный этап ожидается 29-30 октября 2026 года, когда Канада примет очередной саммит Канада-ЕС. Именно там дальнейшее устройство нового партнерства может получить более конкретные очертания.