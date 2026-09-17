Прокремлевская группировка угрожала латвийским компаниям - Служба госбезопасности задержала одного человека
В связи с угрозами в адрес отдельных латвийских предприятий, которые 8 сентября распространила прокремлевская группировка Global Citizens Against War 1984, Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс и спустя несколько дней задержала в Риге одного человека. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.
8 сентября GCAW1984, ранее бравшая на себя ответственность за акты саботажа в Европе, заявила, что направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию. Группировка потребовала остановить деятельность предприятий, которые производят и поставляют вооружение Украине. В противном случае она пригрозила остановить работу этих компаний любыми средствами.
В ответ на этот ультиматум 9 сентября VDD начала уголовный процесс по части второй статьи 79.6 Уголовного закона об угрозах совершения террористических актов. Уже 10 сентября в Риге был задержан один человек. По месту его жительства и в автомобиле провели уголовно-процессуальные действия.
Сейчас VDD анализирует носители данных и другие предметы, изъятые при обыске. Подозреваемый заключен под стражу.
Служба обещает сообщать об установленных в ходе расследования обстоятельствах по мере продвижения уголовного процесса.
Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, угрозы были направлены латвийским компаниям Eraser и Unitruck, польским PGZ, WB Electronics, JFG Composites и Nitro-Chem, а также португальской Tekever.
Группировка пригрозила остановить деятельность этих предприятий любыми средствами, если ее требования будут проигнорированы и до 7 октября компании не прекратят поставки оружия Украине. Правительствам соответствующих стран террористы также дали месяц на выполнение своих требований.
В качестве доказательства серьезности намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне с аббревиатурой своего названия. Ранее она взяла на себя ответственность за произошедшую в августе попытку поджога предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyeton.
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VDD уже неоднократно публично указывала, что учреждения, организации и предприятия, оказывающие поддержку Украине, входят в число приоритетных целей российских спецслужб для проведения подрывной деятельности в Европе. По оценке VDD, цель организуемых Россией подрывных действий и подобных угроз - усилить напряженность и страх в обществе, чтобы сократить поддержку Украины.
Учитывая организованные Россией в последние годы акты саботажа и диверсии в Латвии и других странах НАТО и Евросоюза, VDD тщательно проверяет любую информацию о возможной угрозе предприятиям или другим объектам в Латвии. В каждом случае решение о необходимых мерах усиления безопасности принимается индивидуально, ранее отмечали в службе.
Меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску саботажа, VDD реализует совместно с другими органами государственной безопасности - Службой военной разведки и безопасности и Бюро по защите Сатверсме.