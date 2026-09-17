Прокремлевская группировка угрожала латвийским компаниям - Служба госбезопасности задержала одного человека

В ответ на этот ультиматум 9 сентября VDD начала уголовный процесс по части второй статьи 79.6 Уголовного закона об угрозах совершения террористических актов. Уже 10 сентября в Риге был задержан один человек. По месту его жительства и в автомобиле провели уголовно-процессуальные действия.