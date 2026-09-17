В Латвии воздух прогреется до +19 градусов, но местами усилится ветер.
В Латвии
Сегодня 08:54
Облака начнут отступать: в четверг в Латвии выглянет солнце
В четверг в Латвии облачность уменьшится, местами пройдут кратковременные дожди, а в Латгале первая половина дня будет пасмурной и преимущественно дождливой.
По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. В Курземе и на северо-западе Видземе, а также во время ливней его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+19 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны. Ожидается умеренный юго-западный ветер, воздух прогреется до +18 градусов.
Погоду определяет южная окраина циклона, над Латгале еще находится холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1004-1008 гектопаскалей.