Облака начнут отступать: в четверг в Латвии выглянет солнце

По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. В Курземе и на северо-западе Видземе, а также во время ливней его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+19 градусов.