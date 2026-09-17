"Можно требовать что угодно, но никто ничего не заплатит": экс-министр о компенсациях за утечку данных CSDD
После утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) многие латвийцы потребовали компенсации до 10 000 евро. Но финансист Эдмунд Крастиньш предупреждает: доказать реальный ущерб и получить крупную выплату будет крайне сложно.
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 Эдмунд Крастиньш, бывший министр финансов, оценил перспективы людей, чьи данные оказались в открытом доступе после атаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. По его словам, требовать компенсацию формально можно на любую сумму, однако это еще не означает, что заявитель ее получит.
Он пояснил, что латвийские суды, рассматривая требования о компенсации ущерба к государству, обычно проявляют осторожность и назначают относительно небольшие суммы. Существенные выплаты, по его словам, возможны прежде всего в тех случаях, когда соответствующее решение принимается на уровне суда Европейского союза.
При этом одного факта утечки персональных данных для получения крупной компенсации, по мнению Крастиньша, недостаточно. Пострадавшему придется доказать конкретный ущерб, который возник именно из-за утечки.
"Можно требовать десять тысяч, но покажи, какой именно ущерб тебе нанесен на десять тысяч из-за того, что какие-то твои данные утекли из CSDD", - отметил он.
Крастиньш обратил внимание и на характер информации, которая могла оказаться в распоряжении посторонних. Например, речь может идти об адресе или регистрационном номере автомобиля. По его мнению, доказать серьезный материальный или нематериальный ущерб только из-за попадания таких данных в публичный оборот будет сложно, поскольку подобная информация в разных формах уже может находиться в распоряжении компаний и различных баз данных. "Мой адрес, номер машины - ну и что с того?" - заявил Крастиньш, отвечая на вопрос ведущей о том, насколько его самого беспокоит возможная утечка данных.
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При этом он отметил, что нежелательные звонки, спам, подозрительные предложения и сообщения мошеннического характера появились в жизни людей задолго до нынешней утечки. "До этой утечки данных мне регулярно звонили какие-то номера, что-то от меня хотели, с зарубежных номеров. Я один блокирую, звонят с другого зарубежного номера. Каждый день у меня в спаме всякие письма, разные предложения - например, что мне якобы досталось какое-то наследство. Это все происходит и без утечки CSDD", - рассказал финансист.
Именно поэтому, по его мнению, будет сложно автоматически связывать каждый подозрительный звонок или мошенническое сообщение с кибератакой на CSDD. Для получения компенсации человеку потребуется обосновать причинно-следственную связь между утечкой конкретных данных и возникшим у него ущербом.
Между тем, масштаб требований уже значительный. Из примерно 1,2 млн жителей, чьи персональные данные оказались затронуты утечкой, около 5000 человек направили в CSDD требования о компенсации. Часть заявлений поступила по электронной почте, на них уже были даны ответы, другие обращения люди оформляют официально с электронной подписью.
В CSDD ранее сообщили, что заявители требуют от нескольких тысяч до 10 000 евро, а в редких случаях сумма может быть еще выше. При этом представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс подчеркнул, что размер компенсации определяет не CSDD и не сам пострадавший, а вопрос выплат, если до них дойдет дело, будет решаться в правовом порядке.
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Присяжный адвокат Лаурис Клагишс, в свою очередь, считает 10 000 евро максимальной суммой, которую можно требовать за нематериальный ущерб. Он также направил в CSDD требование на эту сумму. "Очень многие пользуются своим правом и заявляют ущерб в полном объеме, поскольку сама эта сумма, на мой взгляд, несоразмерно ограничена законом", - заявил адвокат.