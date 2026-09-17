"Можно требовать что угодно, но никто ничего не заплатит": экс-министр о компенсациях за утечку данных CSDD

Крастиньш обратил внимание и на характер информации, которая могла оказаться в распоряжении посторонних. Например, речь может идти об адресе или регистрационном номере автомобиля. По его мнению, доказать серьезный материальный или нематериальный ущерб только из-за попадания таких данных в публичный оборот будет сложно, поскольку подобная информация в разных формах уже может находиться в распоряжении компаний и различных баз данных. "Мой адрес, номер машины - ну и что с того?" - заявил Крастиньш, отвечая на вопрос ведущей о том, насколько его самого беспокоит возможная утечка данных.